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"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
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16:18 12.04.2023 (обновлено: 16:45 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая, вызвали бурю возмущений в Вашингтоне, говорится в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:18
2023-04-12T16:45
в мире
европа
эммануэль макрон
марко рубио
евросоюз
сша
китай
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая, вызвали бурю возмущений в Вашингтоне, говорится в статье китайской газеты Global Times.Речь идет об интервью французского лидера изданию Les Echos, в котором тот призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под американский ритм. По его словам, европейцам необходимо проснуться и подумать о своих интересах."Нормальные люди не должны считать "новостью" акцент французского лидера на защите европейских интересов. Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, выражая недовольство и даже возмущение", — отметил китайский журналист.По его словам, у Вашингтона есть сильное желание контролировать Европу, поэтому упор Макрона на европейскую стратегическую автономию рассматривается как форма предательства.Американский сенатор-республиканец Марко Рубио, комментируя слова Макрона, пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.
https://ria.ru/20230410/makron-1864142885.html
https://ria.ru/20230409/raskol-1864027709.html
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в мире, европа, эммануэль макрон, марко рубио, евросоюз, сша, китай
В мире, Европа, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Евросоюз, США, Китай
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ

Global Times: заявление Макрона о независимости ЕС от США вывели Вашингтон из себя

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая, вызвали бурю возмущений в Вашингтоне, говорится в статье китайской газеты Global Times.
Речь идет об интервью французского лидера изданию Les Echos, в котором тот призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под американский ритм. По его словам, европейцам необходимо проснуться и подумать о своих интересах.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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10 апреля, 07:54
"Нормальные люди не должны считать "новостью" акцент французского лидера на защите европейских интересов. Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, выражая недовольство и даже возмущение", — отметил китайский журналист.
По его словам, у Вашингтона есть сильное желание контролировать Европу, поэтому упор Макрона на европейскую стратегическую автономию рассматривается как форма предательства.
«

"США смотрят на Европу как на своего подручного. Когда они хотят, чтобы Европа предприняла действия против России, ЕС вынужден выходить на линию огня. Когда американцам нужно, чтобы Европа помогала им сдерживать Китай, континент обязан следовать за ними", — заключил он.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио, комментируя слова Макрона, пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.
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Раскрыт шаг Макрона, ведущий к расколу между США и Европой
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В миреЕвропаЭммануэль МакронМарко РубиоЕвросоюзСШАКитай
 
 
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