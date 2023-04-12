"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ
Global Times: заявление Макрона о независимости ЕС от США вывели Вашингтон из себя
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая, вызвали бурю возмущений в Вашингтоне, говорится в статье китайской газеты Global Times.
Речь идет об интервью французского лидера изданию Les Echos, в котором тот призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под американский ритм. По его словам, европейцам необходимо проснуться и подумать о своих интересах.
"Нормальные люди не должны считать "новостью" акцент французского лидера на защите европейских интересов. Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, выражая недовольство и даже возмущение", — отметил китайский журналист.
По его словам, у Вашингтона есть сильное желание контролировать Европу, поэтому упор Макрона на европейскую стратегическую автономию рассматривается как форма предательства.
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио, комментируя слова Макрона, пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.