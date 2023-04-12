https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html

"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ

"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая, вызвали бурю возмущений в Вашингтоне, говорится в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:18

2023-04-12T16:18

2023-04-12T16:45

в мире

европа

эммануэль макрон

марко рубио

евросоюз

сша

китай

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая, вызвали бурю возмущений в Вашингтоне, говорится в статье китайской газеты Global Times.Речь идет об интервью французского лидера изданию Les Echos, в котором тот призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под американский ритм. По его словам, европейцам необходимо проснуться и подумать о своих интересах."Нормальные люди не должны считать "новостью" акцент французского лидера на защите европейских интересов. Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, выражая недовольство и даже возмущение", — отметил китайский журналист.По его словам, у Вашингтона есть сильное желание контролировать Европу, поэтому упор Макрона на европейскую стратегическую автономию рассматривается как форма предательства.Американский сенатор-республиканец Марко Рубио, комментируя слова Макрона, пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.

https://ria.ru/20230410/makron-1864142885.html

https://ria.ru/20230409/raskol-1864027709.html

европа

сша

китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европа, эммануэль макрон, марко рубио, евросоюз, сша, китай