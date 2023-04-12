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В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону - РИА Новости, 12.04.2023
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13:46 12.04.2023 (обновлено: 14:51 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/makron-1864768667.html
В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону
В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону - РИА Новости, 12.04.2023
В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону
Два человека задержаны в Амстердаме за попытку прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита, передает Нидерландская... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:46
2023-04-12T14:51
в мире
франция
нидерланды
амстердам
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Два человека задержаны в Амстердаме за попытку прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Президент Франции 11-12 апреля находится с государственным визитом в Нидерландах. Сообщается, что два человека - мужчина и женщина - пытались прорваться к Макрону, когда тот выходил из автомобиля, прибыв на мероприятие в Амстердамский университет. Мужчина, как слышно на видеозаписи, выкрикивал известный лозунг движения "желтых жилетов" - "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Охранники сразу повалили на землю демонстрантов, а затем увели их. При этом Макрон и король Нидерландов Виллем-Александр, который в этот момент также вышел из машины, спокойно продолжали беседу друг с другом. Накануне протестующие не давали французскому президенту начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции.
франция
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в мире, франция, нидерланды, амстердам, эммануэль макрон
В мире, Франция, Нидерланды, Амстердам, Эммануэль Макрон
В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону

NOS: в Амстердаме задержали мужчину и женщину, пытавшихся прорваться к Макрону

© AP Photo / Peter DejongЗадержание протестующего во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердам
Задержание протестующего во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердам - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Задержание протестующего во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердам
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Два человека задержаны в Амстердаме за попытку прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Президент Франции 11-12 апреля находится с государственным визитом в Нидерландах. Сообщается, что два человека - мужчина и женщина - пытались прорваться к Макрону, когда тот выходил из автомобиля, прибыв на мероприятие в Амстердамский университет. Мужчина, как слышно на видеозаписи, выкрикивал известный лозунг движения "желтых жилетов" - "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Охранники сразу повалили на землю демонстрантов, а затем увели их. При этом Макрон и король Нидерландов Виллем-Александр, который в этот момент также вышел из машины, спокойно продолжали беседу друг с другом.
Накануне протестующие не давали французскому президенту начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции.
 
В миреФранцияНидерландыАмстердамЭммануэль Макрон
 
 
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