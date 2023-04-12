В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону
NOS: в Амстердаме задержали мужчину и женщину, пытавшихся прорваться к Макрону
© AP Photo / Peter DejongЗадержание протестующего во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердам
© AP Photo / Peter Dejong
Задержание протестующего во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердам
ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Два человека задержаны в Амстердаме за попытку прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Президент Франции 11-12 апреля находится с государственным визитом в Нидерландах. Сообщается, что два человека - мужчина и женщина - пытались прорваться к Макрону, когда тот выходил из автомобиля, прибыв на мероприятие в Амстердамский университет. Мужчина, как слышно на видеозаписи, выкрикивал известный лозунг движения "желтых жилетов" - "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Охранники сразу повалили на землю демонстрантов, а затем увели их. При этом Макрон и король Нидерландов Виллем-Александр, который в этот момент также вышел из машины, спокойно продолжали беседу друг с другом.
Накануне протестующие не давали французскому президенту начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции.