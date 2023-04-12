https://ria.ru/20230412/makron-1864768667.html

В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону

В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону - РИА Новости, 12.04.2023

В Амстердаме задержали двух человек, пытавшихся прорваться к Макрону

Два человека задержаны в Амстердаме за попытку прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита, передает Нидерландская... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:46

2023-04-12T13:46

2023-04-12T14:51

в мире

франция

нидерланды

амстердам

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Два человека задержаны в Амстердаме за попытку прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Президент Франции 11-12 апреля находится с государственным визитом в Нидерландах. Сообщается, что два человека - мужчина и женщина - пытались прорваться к Макрону, когда тот выходил из автомобиля, прибыв на мероприятие в Амстердамский университет. Мужчина, как слышно на видеозаписи, выкрикивал известный лозунг движения "желтых жилетов" - "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Охранники сразу повалили на землю демонстрантов, а затем увели их. При этом Макрон и король Нидерландов Виллем-Александр, который в этот момент также вышел из машины, спокойно продолжали беседу друг с другом. Накануне протестующие не давали французскому президенту начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции.

франция

нидерланды

амстердам

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, нидерланды, амстердам, эммануэль макрон