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Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что часто беседовал с российским лидером Владимиром Путиным на тему Украины и усматривал в словах своего коллеги... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:45
2023-04-12T03:45
2023-04-12T03:45
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что часто беседовал с российским лидером Владимиром Путиным на тему Украины и усматривал в словах своего коллеги любовь по отношению к Украине. "Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент". У нас были очень хорошие отношения. Он был… Послушайте, я был худшим из того, что случалось с ним. Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток – 2" был их трубопроводом. И у меня были отличные отношения (с Путиным)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Бывший хозяин Белого дома отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с российским лидером в бытность президентом США.
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Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Северный поток, В мире
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным видел с его стороны любовь к Украине