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Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине - РИА Новости, 12.04.2023
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03:45 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/lyubov-1864644914.html
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что часто беседовал с российским лидером Владимиром Путиным на тему Украины и усматривал в словах своего коллеги... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:45
2023-04-12T03:45
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
северный поток
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что часто беседовал с российским лидером Владимиром Путиным на тему Украины и усматривал в словах своего коллеги любовь по отношению к Украине. "Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент". У нас были очень хорошие отношения. Он был… Послушайте, я был худшим из того, что случалось с ним. Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток – 2" был их трубопроводом. И у меня были отличные отношения (с Путиным)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Бывший хозяин Белого дома отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с российским лидером в бытность президентом США.
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, северный поток, в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Северный поток, В мире
Трамп заявил, что во время бесед с Путиным чувствовал его любовь к Украине

Трамп заявил, что во время бесед с Путиным видел с его стороны любовь к Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что часто беседовал с российским лидером Владимиром Путиным на тему Украины и усматривал в словах своего коллеги любовь по отношению к Украине.
"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент". У нас были очень хорошие отношения. Он был… Послушайте, я был худшим из того, что случалось с ним. Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток – 2" был их трубопроводом. И у меня были отличные отношения (с Путиным)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
"Молитесь". Трамп отреагировал на решение Путина
28 марта, 09:33
Бывший хозяин Белого дома отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с российским лидером в бытность президентом США.
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСеверный потокВ мире
 
 
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