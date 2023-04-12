https://ria.ru/20230412/luna-1864802954.html

Японский модуль совершит посадку на Луну 25 апреля

Японский модуль совершит посадку на Луну 25 апреля - РИА Новости, 12.04.2023

Японский модуль совершит посадку на Луну 25 апреля

Японский модуль совершит посадку на Луну 26 апреля в 1.40 (25 апреля 19.40 мск), сообщила компания ispace, осуществляющая проект. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:25

2023-04-12T15:25

2023-04-12T16:53

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ТОКИО, 12 апр – РИА Новости. Японский модуль совершит посадку на Луну 26 апреля в 1.40 (25 апреля 19.40 мск), сообщила компания ispace, осуществляющая проект. "На момент 12 апреля модуль находится на орбите в ближней точке к поверхности Луны 100 километров, в дальней – 2,3 тысячи километров. После этого … модуль будет выведен на круговую орбиту с высотой 100 километров от поверхности Луны. Затем 26 апреля в 0.46 (25 апреля 18.46 мск) он начнет снижение с орбиты и займет положение для посадки. Затем в режиме автоуправления будет включена обратная тяга и начнется эффективное снижение орбитальной скорости, после этого примерно за час будет совершена мягкая посадка на Луну", - говорится в сообщении. Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace. Лунный модуль должен стать первым подобным японским аппаратом.

https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html

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луна, канаверал, spacex, в мире, космос - риа наука