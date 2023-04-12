https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html
Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны
Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны - РИА Новости, 12.04.2023
Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны
Освоение Луны и строительство на ней долговременных станций, продолжение пилотируемых полетов и создание орбитальных станций необходимо для освоения дальнего... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:57
2023-04-12T14:57
2023-04-12T15:14
россия
олег скрипочка
юрий гагарин (космонавт)
роскосмос
луна
севастополь
наука
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Освоение Луны и строительство на ней долговременных станций, продолжение пилотируемых полетов и создание орбитальных станций необходимо для освоения дальнего космоса и полетов на другие планеты, объяснил РИА Новости космонавт Олег Скрипочка. Олег Скрипочка в День Космонавтики находится в Севастополе, где принял участие в открытии сквера "Покорители космоса" после реконструкции. "Нужно развивать пилотируемый космос, делать новые (орбитальные) станции с расширенными возможностями, то есть расширять круг лиц, которые смогут работать на борту – профильные ученые и исследователи… Космические станции обязательно понадобятся. Именно длительные работы могут дать информацию о том, как жить и работать в космосе", - сказал Скрипочка. По его словам, освоение Луны и строительство на спутнике Земли долговременных станций нужно для освоения дальнего космоса. "На мой взгляд, Луна - наш трамплин к дальним полетам, ближайшее небесное тело, на которой можно отработать те технологии, которые будем использовать на планетах Солнечной системы. Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно осваивать Луну, строить там долговременные базы там, отрабатывать технику, защиту от радиации – все, чтобы человек мог там относительно безопасно и спокойно работать. И, конечно, необходимо лететь к другим планетам", - сказал собеседник агентства. Олег Скрипочка − 107-й космонавт РФ и 516-й космонавт мира. В отряд космонавтов он был зачислен в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых – 536 суток 3 часа 49 минут. Трижды выходил в открытый космос, где провел суммарно 16 часов 39 минут. Последний раз летал на МКС с сентября 2019 по апрель 2020 года. Скрипочка покинул отряд космонавтов "Роскосмоса" в декабре 2021 года. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег скрипочка, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, луна, севастополь
Россия, Олег Скрипочка, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос, Луна, Севастополь, Наука
Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны
Космонавт Скрипочка заявил, что освоение Луны необходимо для полетов на другие планеты
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Освоение Луны и строительство на ней долговременных станций, продолжение пилотируемых полетов и создание орбитальных станций необходимо для освоения дальнего космоса и полетов на другие планеты, объяснил РИА Новости космонавт Олег Скрипочка.
Олег Скрипочка в День Космонавтики находится в Севастополе
, где принял участие в открытии сквера "Покорители космоса" после реконструкции.
Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России
"Нужно развивать пилотируемый космос, делать новые (орбитальные) станции с расширенными возможностями, то есть расширять круг лиц, которые смогут работать на борту – профильные ученые и исследователи… Космические станции обязательно понадобятся. Именно длительные работы могут дать информацию о том, как жить и работать в космосе", - сказал Скрипочка.
По его словам, освоение Луны и строительство на спутнике Земли
долговременных станций нужно для освоения дальнего космоса.
"На мой взгляд, Луна - наш трамплин к дальним полетам, ближайшее небесное тело, на которой можно отработать те технологии, которые будем использовать на планетах Солнечной системы. Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно осваивать Луну, строить там долговременные базы там, отрабатывать технику, защиту от радиации – все, чтобы человек мог там относительно безопасно и спокойно работать. И, конечно, необходимо лететь к другим планетам", - сказал собеседник агентства.
Олег Скрипочка − 107-й космонавт РФ
и 516-й космонавт мира. В отряд космонавтов он был зачислен в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых – 536 суток 3 часа 49 минут. Трижды выходил в открытый космос, где провел суммарно 16 часов 39 минут. Последний раз летал на МКС с сентября 2019 по апрель 2020 года. Скрипочка покинул отряд космонавтов "Роскосмоса
" в декабре 2021 года.
Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин
первым в мире совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.
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