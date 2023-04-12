https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html

Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны

Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны - РИА Новости, 12.04.2023

Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны

Освоение Луны и строительство на ней долговременных станций, продолжение пилотируемых полетов и создание орбитальных станций необходимо для освоения дальнего... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:57

2023-04-12T14:57

2023-04-12T15:14

россия

олег скрипочка

юрий гагарин (космонавт)

роскосмос

луна

севастополь

наука

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Освоение Луны и строительство на ней долговременных станций, продолжение пилотируемых полетов и создание орбитальных станций необходимо для освоения дальнего космоса и полетов на другие планеты, объяснил РИА Новости космонавт Олег Скрипочка. Олег Скрипочка в День Космонавтики находится в Севастополе, где принял участие в открытии сквера "Покорители космоса" после реконструкции. "Нужно развивать пилотируемый космос, делать новые (орбитальные) станции с расширенными возможностями, то есть расширять круг лиц, которые смогут работать на борту – профильные ученые и исследователи… Космические станции обязательно понадобятся. Именно длительные работы могут дать информацию о том, как жить и работать в космосе", - сказал Скрипочка. По его словам, освоение Луны и строительство на спутнике Земли долговременных станций нужно для освоения дальнего космоса. "На мой взгляд, Луна - наш трамплин к дальним полетам, ближайшее небесное тело, на которой можно отработать те технологии, которые будем использовать на планетах Солнечной системы. Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно осваивать Луну, строить там долговременные базы там, отрабатывать технику, защиту от радиации – все, чтобы человек мог там относительно безопасно и спокойно работать. И, конечно, необходимо лететь к другим планетам", - сказал собеседник агентства. Олег Скрипочка − 107-й космонавт РФ и 516-й космонавт мира. В отряд космонавтов он был зачислен в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых – 536 суток 3 часа 49 минут. Трижды выходил в открытый космос, где провел суммарно 16 часов 39 минут. Последний раз летал на МКС с сентября 2019 по апрель 2020 года. Скрипочка покинул отряд космонавтов "Роскосмоса" в декабре 2021 года. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html

https://ria.ru/20230412/kartiny-1864719872.html

россия

луна

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, олег скрипочка, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, луна, севастополь