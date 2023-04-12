https://ria.ru/20230412/lotus-1864466984.html

В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus и его сына

В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus и его сына - РИА Новости, 12.04.2023

В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus и его сына

В США обнаружили трупы барабанщика музыкальной группы Lotus, 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли спустя три недели поисков, сообщает ET. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T00:16

2023-04-12T00:16

2023-04-12T00:47

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В США обнаружили трупы барабанщика музыкальной группы Lotus, 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли спустя три недели поисков, сообщает ET.Музыкант и его сын пропали без вести после сплава на байдарках. Спустя несколько дней, 16 марта, их объявили в розыск.По словам спасателей, которые приняли участие в поисках, мужчинам было бы сложно выжить из-за низкой температуры воды.Тела погибших удалось найти благодаря специальным глубоководным аппаратам, которые работают в неблагоприятных условиях. Однако почему произошла трагедия, до сих пор неизвестно.Участники Lotus выразили соболезнования семье погибших и призвали поклонников почтить память барабанщика и его сына.Lotus — многожанровая музыкальная группа, основанная в США в 1999 году. Чак Моррис присоединился к коллективу в 2001-м. Дискография музыкантов насчитывает более десяти альбомов.

https://ria.ru/20230410/abba-1864194120.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сша, знаменитости, звезды, происшествия, шоу-бизнес