https://ria.ru/20230412/lotus-1864466984.html
В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus и его сына
В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus и его сына - РИА Новости, 12.04.2023
В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus и его сына
В США обнаружили трупы барабанщика музыкальной группы Lotus, 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли спустя три недели поисков, сообщает ET. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:16
2023-04-12T00:16
2023-04-12T00:47
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В США обнаружили трупы барабанщика музыкальной группы Lotus, 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли спустя три недели поисков, сообщает ET.Музыкант и его сын пропали без вести после сплава на байдарках. Спустя несколько дней, 16 марта, их объявили в розыск.По словам спасателей, которые приняли участие в поисках, мужчинам было бы сложно выжить из-за низкой температуры воды.Тела погибших удалось найти благодаря специальным глубоководным аппаратам, которые работают в неблагоприятных условиях. Однако почему произошла трагедия, до сих пор неизвестно.Участники Lotus выразили соболезнования семье погибших и призвали поклонников почтить память барабанщика и его сына.Lotus — многожанровая музыкальная группа, основанная в США в 1999 году. Чак Моррис присоединился к коллективу в 2001-м. Дискография музыкантов насчитывает более десяти альбомов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, знаменитости, звезды, происшествия, шоу-бизнес
Шоубиз, США, Знаменитости, звезды, Происшествия, Шоу-бизнес
В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus и его сына
В США нашли трупы пропавшего без вести участника группы Lotus Чака Морриса и его сына
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
В США обнаружили трупы барабанщика музыкальной группы Lotus, 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли спустя три недели поисков, сообщает
ET.
«
"Мы искренне сочувствуем семье Чака и Чарли Моррисов. И сегодня мы благодарны спасателям за то, что можем помочь закрыть дело", — сообщили в полицейском участке.
Музыкант и его сын пропали без вести после сплава на байдарках. Спустя несколько дней, 16 марта, их объявили в розыск.
По словам спасателей, которые приняли участие в поисках, мужчинам было бы сложно выжить из-за низкой температуры воды.
Тела погибших удалось найти благодаря специальным глубоководным аппаратам, которые работают в неблагоприятных условиях. Однако почему произошла трагедия, до сих пор неизвестно.
Участники Lotus выразили соболезнования семье погибших и призвали поклонников почтить память барабанщика и его сына.
Lotus — многожанровая музыкальная группа, основанная в США в 1999 году. Чак Моррис присоединился к коллективу в 2001-м. Дискография музыкантов насчитывает более десяти альбомов.
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