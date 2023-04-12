https://ria.ru/20230412/lokalizatsiya-1864909973.html

В Удмуртии локализовали крупный ландшафтный пожар

В Удмуртии локализовали крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 12.04.2023

В Удмуртии локализовали крупный ландшафтный пожар

Пожарные локализовали крупный ландшафтный пожар на площади 300 гектаров в Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:35

2023-04-12T20:35

2023-04-12T20:41

происшествия

камбарский район

буй

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали крупный ландшафтный пожар на площади 300 гектаров в Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что вблизи реки Буй в Камбарском районе горит сухая трава на площади 300 гектаров. "Объявлена локализация крупного ландшафтного пожара в Камбарском районе Удмуртии. В настоящее время происходит дотушивание на отдельных участках", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике. Отмечается, что тушение осложнялось отсутствием проезда для специализированной техники, так как места в районе возгорания болотистые. "К месту возгорания пожарным приходилось идти пешим ходом в течение 40-50 минут. Стремительному распространению пожара способствовал порывистый ветер и сухие заросли. Для ликвидации последствий были задействованы все необходимые силы и средства", - приводятся слова начальника ГУ МЧС по Удмуртии Сергея Пряженцева. Пряженцев добавил, что пожарные также использовали трактор с плугом для создания минерализованной полосы. С помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляется мониторинг обстановки: определяется площадь пожара и обнаружение новых очагов горения. "Для доставки личного состава и пожарно-технического вооружения в труднодоступные места привлечены моторные лодки и квадроцикл. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются", - рассказали спасатели.

https://ria.ru/20220825/vozgoranie-1812073733.html

https://ria.ru/20230410/pozhar-1864210968.html

камбарский район

буй

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происшествия, камбарский район, буй, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)