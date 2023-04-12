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Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России" - РИА Новости, 12.04.2023
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15:47 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/lidery-1864811029.html
Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России"
Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России" - РИА Новости, 12.04.2023
Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России"
Больше 40 тысяч человек из всех регионов России подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора - АНО "Россия -... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:47
2023-04-12T15:47
общество
россия
алексей комиссаров
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Больше 40 тысяч человек из всех регионов России подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Новый сезон кадрового конкурса "Лидеры России" открыли 4 апреля. "На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - цитирует слова Комиссарова пресс-служба организации. Комиссаров добавил, что более 65% заявок поступило от опытных управленцев в возрасте от 36 до 50 лет, 20% – от людей от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет, по словам Комиссарова, составили 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%.
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общество, россия, алексей комиссаров, "лидеры россии"
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, "Лидеры России"
Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России"

Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в пятом конкурсе "Лидеры России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСуперфинал конкурса управленцев "Лидеры России"
Суперфинал конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Больше 40 тысяч человек из всех регионов России подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Новый сезон кадрового конкурса "Лидеры России" открыли 4 апреля.
"На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - цитирует слова Комиссарова пресс-служба организации.
Комиссаров добавил, что более 65% заявок поступило от опытных управленцев в возрасте от 36 до 50 лет, 20% – от людей от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет, по словам Комиссарова, составили 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%.
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