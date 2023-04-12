https://ria.ru/20230412/lidery-1864811029.html

Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России"

Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России" - РИА Новости, 12.04.2023

Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России"

Больше 40 тысяч человек из всех регионов России подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора - АНО "Россия -... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:47

2023-04-12T15:47

2023-04-12T15:47

общество

россия

алексей комиссаров

"лидеры россии"

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Больше 40 тысяч человек из всех регионов России подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Новый сезон кадрового конкурса "Лидеры России" открыли 4 апреля. "На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - цитирует слова Комиссарова пресс-служба организации. Комиссаров добавил, что более 65% заявок поступило от опытных управленцев в возрасте от 36 до 50 лет, 20% – от людей от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет, по словам Комиссарова, составили 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%.

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россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, алексей комиссаров, "лидеры россии"