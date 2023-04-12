https://ria.ru/20230412/lidery-1864712623.html

Более 40 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

Более 40 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 12.04.2023

Более 40 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса "Лидеры России" поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов РФ и 61 государства, заявил генеральный... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:33

2023-04-12T11:33

2023-04-12T11:33

общество

"лидеры россии"

алексей комиссаров

россия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса "Лидеры России" поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов РФ и 61 государства, заявил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров."Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность – они подали 37% от общего числа заявок. В топ-15 регионов по количеству регистраций за это время вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, Томская область, Самарская область, Ростовская область. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – сообщил он, добавив, что в основном заявки приходят от участников, представляющих различные профессиональные области.Также, по словам Алексея Комиссарова, в этом сезоне добавлен новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента РФ и является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов – грант в размере 1 миллиона рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев и, кроме того, карьерные консультации и сопровождение.

https://ria.ru/20230405/lidery-1863252026.html

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Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

общество, "лидеры россии", алексей комиссаров, россия