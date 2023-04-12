https://ria.ru/20230412/leonov-1864924437.html

Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову

Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову - РИА Новости, 12.04.2023

Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T22:10

2023-04-12T22:10

2023-04-12T22:10

культура

россия

андрей леонов

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "3а большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Леонову Андрею Евгеньевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в указе. Леонов - российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".

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россия, андрей леонов, москва, владимир путин