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Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову - РИА Новости, 12.04.2023
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:10
2023-04-12T22:10
2023-04-12T22:10
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "3а большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Леонову Андрею Евгеньевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в указе. Леонов - российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".
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россия, андрей леонов, москва, владимир путин
Культура, Россия, Андрей Леонов, Москва, Владимир Путин
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Путин присвоил звание народного артиста Российской Федерации актеру Андрею Леонову