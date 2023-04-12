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Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову - РИА Новости, 12.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:10 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/leonov-1864924437.html
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову - РИА Новости, 12.04.2023
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:10
2023-04-12T22:10
культура
россия
андрей леонов
москва
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "3а большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Леонову Андрею Евгеньевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в указе. Леонов - российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".
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россия, андрей леонов, москва, владимир путин
Культура, Россия, Андрей Леонов, Москва, Владимир Путин
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову

Путин присвоил звание народного артиста Российской Федерации актеру Андрею Леонову

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Андрей Леонов
Актер Андрей Леонов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Андрей Леонов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"3а большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Леонову Андрею Евгеньевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в указе.
Леонов - российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".
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КультураРоссияАндрей ЛеоновМоскваВладимир Путин
 
 
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