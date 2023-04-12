Рейтинг@Mail.ru
Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 12.04.2023 (обновлено: 09:12 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/lekarstva-1864667758.html
Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза
Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза - РИА Новости, 12.04.2023
Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза
Предприятия столицы в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск лекарств более, чем на 50% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:10
2023-04-12T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_36ab8a9675bdde908d7d5e2a95f9c977.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Предприятия столицы в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск лекарств более, чем на 50% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что фармацевтическая отрасль – одна из ключевых для города, поэтому для нее создан и действует пул эффективных механизмов поддержки, в том числе льготные кредиты, налоговые преференции и субсидии.Также специально для стимулирования работы отрасли на базе ОЭЗ "Технополис Москва" создан фармацевтический кластер, куда на сегодняшний день входят уже девять разработчиков и производителей лекарств.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в Москве действуют 95 фармацевтических предприятий, которые не только производят, но и самостоятельно разрабатывают вакцины, антибиотики, препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, нервных заболеваний. На этих производствах заняты свыше 15 тысяч человек.
https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_d742ec3f2be36db3af5a786f3510e6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Предприятия столицы в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск лекарств более, чем на 50% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"За первые два месяца этого года в Москве было произведено на 51,6% больше лекарств, чем годом ранее. В денежном выражении выпуск лекарств, а также материалов для медицинских целей за период вырос в 1,9 раза до 9,1 миллиарда рублей", - сообщил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что фармацевтическая отрасль – одна из ключевых для города, поэтому для нее создан и действует пул эффективных механизмов поддержки, в том числе льготные кредиты, налоговые преференции и субсидии.
Также специально для стимулирования работы отрасли на базе ОЭЗ "Технополис Москва" создан фармацевтический кластер, куда на сегодняшний день входят уже девять разработчиков и производителей лекарств.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в Москве действуют 95 фармацевтических предприятий, которые не только производят, но и самостоятельно разрабатывают вакцины, антибиотики, препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, нервных заболеваний. На этих производствах заняты свыше 15 тысяч человек.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Ударили по больному. Из аптек исчезают жизненно важные лекарства
9 апреля, 08:00
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала