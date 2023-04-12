https://ria.ru/20230412/lekarstva-1864667758.html

Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза

Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза - РИА Новости, 12.04.2023

Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза

Предприятия столицы в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск лекарств более, чем на 50% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:10

2023-04-12T09:10

2023-04-12T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Предприятия столицы в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск лекарств более, чем на 50% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что фармацевтическая отрасль – одна из ключевых для города, поэтому для нее создан и действует пул эффективных механизмов поддержки, в том числе льготные кредиты, налоговые преференции и субсидии.Также специально для стимулирования работы отрасли на базе ОЭЗ "Технополис Москва" создан фармацевтический кластер, куда на сегодняшний день входят уже девять разработчиков и производителей лекарств.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в Москве действуют 95 фармацевтических предприятий, которые не только производят, но и самостоятельно разрабатывают вакцины, антибиотики, препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, нервных заболеваний. На этих производствах заняты свыше 15 тысяч человек.

https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)