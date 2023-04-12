https://ria.ru/20230412/lavrov-1864726458.html

В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном

В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном - РИА Новости, 12.04.2023

В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном

Рано говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда не решён вопрос о визах для российской делегации для РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:58

2023-04-12T11:58

2023-04-12T12:10

в мире

сша

сергей лавров

сергей рябков

энтони блинкен

россия

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рано говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда не решён вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20230411/vizy-1864473689.html

сша

россия

нью-йорк (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, россия, нью-йорк (город)