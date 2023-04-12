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В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном - РИА Новости, 12.04.2023
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11:58 12.04.2023 (обновлено: 12:10 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/lavrov-1864726458.html
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном - РИА Новости, 12.04.2023
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном
Рано говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда не решён вопрос о визах для российской делегации для РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:58
2023-04-12T12:10
в мире
сша
сергей лавров
сергей рябков
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рано говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда не решён вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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в мире, сша, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, россия, нью-йорк (город)
В мире, США, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Энтони Блинкен, Россия, Нью-Йорк (город)
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном

Рябков: США до сих пор не выдали визу Лаврову, речь о встрече с Блинкеном сейчас не идет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рано говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда не решён вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, запрашивали ли США встречу Блинкена с Лавровым в Нью-Йорке.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Большая часть делегации России не получила визы для участия в сессии ООН
11 апреля, 13:13
 
В миреСШАСергей ЛавровСергей РябковЭнтони БлинкенРоссияНью-Йорк (город)
 
 
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