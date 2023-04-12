https://ria.ru/20230412/lavrov-1864726458.html
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном - РИА Новости, 12.04.2023
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном
Рано говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда не решён вопрос о визах для российской делегации для РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:58
2023-04-12T11:58
2023-04-12T12:10
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рано говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, когда не решён вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20230411/vizy-1864473689.html
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РИА Новости
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в мире, сша, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, россия, нью-йорк (город)
В мире, США, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Энтони Блинкен, Россия, Нью-Йорк (город)
В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Блинкеном
Рябков: США до сих пор не выдали визу Лаврову, речь о встрече с Блинкеном сейчас не идет