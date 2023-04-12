В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру
Прредставитель РПЦ Кипшидзе: среди осаждающих Киево-Печерскую лавру много неоязычников
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среди провокаторов, которые осаждают Киево-Печерскую лавру, много неоязычников, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе.
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“Среди них (гонителей Киево-Печерской лавры – ред.) много представителей неоязычества, представителей раскольничьей общины”, – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе “Россия сегодня” в преддверии празднования Пасхи.
Телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ранее опубликовал фрагмент видео украинского "5 канала", снятого у Киево-Печерской лавры, в котором человек, представляющийся "древним язычником", выступал с противоправными призывами - "спалить всю богадельню" и "расстрелять в лесу без суда" наместника монастыря. После этого основатель одного из крупнейших в России объединений язычников "Союз славянских общин славянской родной веры" Вадим Казаков заявил РИА Новости, что подобное провокационное поведение недопустимо ни в общественной, ни в частной жизни.
“Святейший патриарх неоднократно призывал молиться за предстоятеля Украинской православной церкви владыку Онуфрия, за монашествующих, которых изгоняют из Киево-Печерской лавры, за простых прихожан, которые тоже подвергаются давлению. Но мы не теряем надежду, что дела безбожников, которые все это осуществляют, что все эти нестроения прекратятся, и что все, кто виновен в этом, не останутся без наказания. Их имена будут навсегда внесены в историю антицерковных безбожных гонений”, – заключил Кипшидзе.
Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.