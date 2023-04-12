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В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 12.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:16 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/lavra-1864798719.html
В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру
В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 12.04.2023
В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру
Среди провокаторов, которые осаждают Киево-Печерскую лавру, много неоязычников, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:16
2023-04-12T15:16
религия
вахтанг кипшидзе
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среди провокаторов, которые осаждают Киево-Печерскую лавру, много неоязычников, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ранее опубликовал фрагмент видео украинского "5 канала", снятого у Киево-Печерской лавры, в котором человек, представляющийся "древним язычником", выступал с противоправными призывами - "спалить всю богадельню" и "расстрелять в лесу без суда" наместника монастыря. После этого основатель одного из крупнейших в России объединений язычников "Союз славянских общин славянской родной веры" Вадим Казаков заявил РИА Новости, что подобное провокационное поведение недопустимо ни в общественной, ни в частной жизни. “Святейший патриарх неоднократно призывал молиться за предстоятеля Украинской православной церкви владыку Онуфрия, за монашествующих, которых изгоняют из Киево-Печерской лавры, за простых прихожан, которые тоже подвергаются давлению. Но мы не теряем надежду, что дела безбожников, которые все это осуществляют, что все эти нестроения прекратятся, и что все, кто виновен в этом, не останутся без наказания. Их имена будут навсегда внесены в историю антицерковных безбожных гонений”, – заключил Кипшидзе. Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.
https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html
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вахтанг кипшидзе, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру

Прредставитель РПЦ Кипшидзе: среди осаждающих Киево-Печерскую лавру много неоязычников

© Фото : УПЦСотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : УПЦ
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среди провокаторов, которые осаждают Киево-Печерскую лавру, много неоязычников, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе.
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“Среди них (гонителей Киево-Печерской лавры – ред.) много представителей неоязычества, представителей раскольничьей общины”, – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе “Россия сегодня” в преддверии празднования Пасхи.
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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8 апреля, 08:00
Телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ранее опубликовал фрагмент видео украинского "5 канала", снятого у Киево-Печерской лавры, в котором человек, представляющийся "древним язычником", выступал с противоправными призывами - "спалить всю богадельню" и "расстрелять в лесу без суда" наместника монастыря. После этого основатель одного из крупнейших в России объединений язычников "Союз славянских общин славянской родной веры" Вадим Казаков заявил РИА Новости, что подобное провокационное поведение недопустимо ни в общественной, ни в частной жизни.
“Святейший патриарх неоднократно призывал молиться за предстоятеля Украинской православной церкви владыку Онуфрия, за монашествующих, которых изгоняют из Киево-Печерской лавры, за простых прихожан, которые тоже подвергаются давлению. Но мы не теряем надежду, что дела безбожников, которые все это осуществляют, что все эти нестроения прекратятся, и что все, кто виновен в этом, не останутся без наказания. Их имена будут навсегда внесены в историю антицерковных безбожных гонений”, – заключил Кипшидзе.
Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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11 апреля, 08:00
 
РелигияВахтанг КипшидзеУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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