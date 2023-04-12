https://ria.ru/20230412/lavra-1864798719.html

В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру

В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 12.04.2023

В РПЦ рассказали о провокаторах, осаждающих Киево-Печерскую лавру

Среди провокаторов, которые осаждают Киево-Печерскую лавру, много неоязычников, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:16

2023-04-12T15:16

2023-04-12T15:16

религия

вахтанг кипшидзе

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863672530_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_9b87a09c918cde2cb852be831357a399.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среди провокаторов, которые осаждают Киево-Печерскую лавру, много неоязычников, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ранее опубликовал фрагмент видео украинского "5 канала", снятого у Киево-Печерской лавры, в котором человек, представляющийся "древним язычником", выступал с противоправными призывами - "спалить всю богадельню" и "расстрелять в лесу без суда" наместника монастыря. После этого основатель одного из крупнейших в России объединений язычников "Союз славянских общин славянской родной веры" Вадим Казаков заявил РИА Новости, что подобное провокационное поведение недопустимо ни в общественной, ни в частной жизни. “Святейший патриарх неоднократно призывал молиться за предстоятеля Украинской православной церкви владыку Онуфрия, за монашествующих, которых изгоняют из Киево-Печерской лавры, за простых прихожан, которые тоже подвергаются давлению. Но мы не теряем надежду, что дела безбожников, которые все это осуществляют, что все эти нестроения прекратятся, и что все, кто виновен в этом, не останутся без наказания. Их имена будут навсегда внесены в историю антицерковных безбожных гонений”, – заключил Кипшидзе. Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вахтанг кипшидзе, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)