https://ria.ru/20230412/lavra-1864770068.html

В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим

В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим - РИА Новости, 12.04.2023

В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим

Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:50

2023-04-12T13:50

2023-04-12T13:50

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы не должны забывать о том, что времена гонений на веру регулярно случаются в человеческой истории, но победа все равно останется за теми, на чьих устах имя Христово. Богоборцы XX века преданы забвению, их злодеяния прокляты. Думаю, то, что мы видим сейчас, – тоже пройдет, и как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после (времен советского – ред.) безбожия, так и будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты (украинской властью - ред.) против канонической церкви. Мы призваны не терять пасхальной радости несмотря ни на что", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово – в Русской православной церкви в 2023 году встречают 16 апреля.

https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html

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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, ситуация вокруг упц