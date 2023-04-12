https://ria.ru/20230412/lavra-1864770068.html
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим - РИА Новости, 12.04.2023
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим
Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:50
2023-04-12T13:50
2023-04-12T13:50
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы не должны забывать о том, что времена гонений на веру регулярно случаются в человеческой истории, но победа все равно останется за теми, на чьих устах имя Христово. Богоборцы XX века преданы забвению, их злодеяния прокляты. Думаю, то, что мы видим сейчас, – тоже пройдет, и как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после (времен советского – ред.) безбожия, так и будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты (украинской властью - ред.) против канонической церкви. Мы призваны не терять пасхальной радости несмотря ни на что", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово – в Русской православной церкви в 2023 году встречают 16 апреля.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру снова вернут верующим
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Мы не должны забывать о том, что времена гонений на веру регулярно случаются в человеческой истории, но победа все равно останется за теми, на чьих устах имя Христово. Богоборцы XX века преданы забвению, их злодеяния прокляты. Думаю, то, что мы видим сейчас, – тоже пройдет, и как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после (времен советского – ред.) безбожия, так и будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты (украинской властью - ред.) против канонической церкви. Мы призваны не терять пасхальной радости несмотря ни на что", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово – в Русской православной церкви
в 2023 году встречают 16 апреля.
В РПЦ прокомментировали реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ