Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:50 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/lavra-1864770068.html
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим - РИА Новости, 12.04.2023
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим
Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:50
2023-04-12T13:50
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы не должны забывать о том, что времена гонений на веру регулярно случаются в человеческой истории, но победа все равно останется за теми, на чьих устах имя Христово. Богоборцы XX века преданы забвению, их злодеяния прокляты. Думаю, то, что мы видим сейчас, – тоже пройдет, и как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после (времен советского – ред.) безбожия, так и будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты (украинской властью - ред.) против канонической церкви. Мы призваны не терять пасхальной радости несмотря ни на что", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово – в Русской православной церкви в 2023 году встречают 16 апреля.
https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_a87260c47caac066f00a849d97114aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру вернут верующим

В РПЦ выразили уверенность, что Киево-Печерскую лавру снова вернут верующим

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Киево-Печерская лавра снова будет возвращена верующим, потому что победа будет за теми, "на чьих устах имя Христово", заявил в среду зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Мы не должны забывать о том, что времена гонений на веру регулярно случаются в человеческой истории, но победа все равно останется за теми, на чьих устах имя Христово. Богоборцы XX века преданы забвению, их злодеяния прокляты. Думаю, то, что мы видим сейчас, – тоже пройдет, и как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после (времен советского – ред.) безбожия, так и будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты (украинской властью - ред.) против канонической церкви. Мы призваны не терять пасхальной радости несмотря ни на что", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово – в Русской православной церкви в 2023 году встречают 16 апреля.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В РПЦ прокомментировали реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ
11 апреля, 14:22
 
РелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала