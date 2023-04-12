https://ria.ru/20230412/lavra-1864755021.html

Комиссия Минкульта Украины побывала в Киево-Печерской лавре

Комиссия Минкульта Украины побывала в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 12.04.2023

Комиссия Минкульта Украины побывала в Киево-Печерской лавре

Комиссия министерства культуры Украины в среду была на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, вызвала полицию для написания заявления о ее недопуске к одному РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:03

2023-04-12T13:03

2023-04-12T13:09

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины в среду была на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, вызвала полицию для написания заявления о ее недопуске к одному из корпусов, после чего ушла, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ)."На территорию Киево-Печерской лавры прибыла комиссия минкульта… Комиссия вызвала полицию и заявила о недопуске их к одному из корпусов, лавры после чего покинула территорию монастыря", - говорится в сообщении.По информации издания, возле одного из корпусов был замечен исполняющий обязанности директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник. "Прихожане Лавры видели возле одного из корпусов и.о. директора заповедника, но представлял ли он министерскую комиссию - неизвестно. Так как до прихода представителей монастыря чиновник уже ушел. А все проживающие в интересующем Рудника корпусе в это время были на богослужении Страстной Среды", - приводит издание комментарий УПЦ.По его информации, сейчас у главного входа лавры идет богослужение.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230412/upts-1864749432.html

https://ria.ru/20230410/raskolniki-1864277723.html

https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html

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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ситуация вокруг упц