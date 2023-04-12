https://ria.ru/20230412/lavra-1864755021.html
Комиссия Минкульта Украины побывала в Киево-Печерской лавре
Комиссия Минкульта Украины побывала в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 12.04.2023
Комиссия Минкульта Украины побывала в Киево-Печерской лавре
Комиссия министерства культуры Украины в среду была на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, вызвала полицию для написания заявления о ее недопуске к одному РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:03
2023-04-12T13:03
2023-04-12T13:09
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины в среду была на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, вызвала полицию для написания заявления о ее недопуске к одному из корпусов, после чего ушла, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ)."На территорию Киево-Печерской лавры прибыла комиссия минкульта… Комиссия вызвала полицию и заявила о недопуске их к одному из корпусов, лавры после чего покинула территорию монастыря", - говорится в сообщении.По информации издания, возле одного из корпусов был замечен исполняющий обязанности директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник. "Прихожане Лавры видели возле одного из корпусов и.о. директора заповедника, но представлял ли он министерскую комиссию - неизвестно. Так как до прихода представителей монастыря чиновник уже ушел. А все проживающие в интересующем Рудника корпусе в это время были на богослужении Страстной Среды", - приводит издание комментарий УПЦ.По его информации, сейчас у главного входа лавры идет богослужение.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230412/upts-1864749432.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ситуация вокруг УПЦ
Комиссия Минкульта Украины побывала в Киево-Печерской лавре
Комиссия Министерства культуры Украины в среду побывала в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости.
Комиссия министерства культуры Украины в среду была на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, вызвала полицию для написания заявления о ее недопуске к одному из корпусов, после чего ушла, сообщает украинское издание "Страна.ua"
со ссылкой на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
"На территорию Киево-Печерской лавры прибыла комиссия минкульта… Комиссия вызвала полицию и заявила о недопуске их к одному из корпусов, лавры после чего покинула территорию монастыря", - говорится в сообщении.
Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ
По информации издания, возле одного из корпусов был замечен исполняющий обязанности директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник. "Прихожане Лавры видели возле одного из корпусов и.о. директора заповедника, но представлял ли он министерскую комиссию - неизвестно. Так как до прихода представителей монастыря чиновник уже ушел. А все проживающие в интересующем Рудника корпусе в это время были на богослужении Страстной Среды", - приводит издание комментарий УПЦ.
По его информации, сейчас у главного входа лавры идет богослужение.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко
, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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