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В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению - РИА Новости, 12.04.2023
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Краснодарский край
 
10:46 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/kuban-1864702126.html
В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению
В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению - РИА Новости, 12.04.2023
В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению
Около половины проектов, финансируемых Кубанским научным фондом, нацелены на импортозамещение, это связано с возросшей потребностью предприятий региона,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:46
2023-04-12T10:46
краснодарский край
технологии
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Около половины проектов, финансируемых Кубанским научным фондом, нацелены на импортозамещение, это связано с возросшей потребностью предприятий региона, рассказал журналистам руководитель фонда Виктор Анисимов. При этом он отмечает, что изначально фонд не был нацелен на импортозамещение. Однако у предприятий региона резко возросла потребность в таких разработках. Среди ключевых проектов Анисимов назвал разработки в области АПК, способствующих обеспечению продовольственной безопасности - новые сорта пшеницы и риса. Кроме того, по его словам, ученые реализуют отечественную линейку средств биологической защиты растений взамен ушедших с рынка. Также он упомянул о проектах в области создания элементной базы, приборостроения и медицины. "Ученые нашего края придумали способ проведения операций на сердце по коронарному шунтированию без остановки сердца. Можете себе представить насколько повышается процент выживаемости и эффективности проведения таких операций", - сказал Анисимов. Кубанский научный фонд был создан в 2020 году по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с целю объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. Через фонд поддержку получили более 150 проектов на сумму свыше 227 миллионов рублей. В этом году направят еще около 120 миллионов рублей, по данным пресс-службы краевой администрации.
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технологии, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Технологии, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению

Анисимов: половина проектов Кубанского научного фонда направлена на импортозамещение

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Около половины проектов, финансируемых Кубанским научным фондом, нацелены на импортозамещение, это связано с возросшей потребностью предприятий региона, рассказал журналистам руководитель фонда Виктор Анисимов.
«
"Из ста процентов случаев (проекты, финансируемые Кубанским научным фондом – ред.) около половины направлены на импортозамещение в разных областях сельского хозяйства, новых материалов, создания приборной базы… Из 70 заявок, которые мы поддерживаем каждый год, порядка 30-35 – это задачи предприятия, которые позволят "не клянчить" (продукцию - ред.) из-за рубежа у поставщиков, а производить на территории Краснодарского края", - сказал Анисимов.
При этом он отмечает, что изначально фонд не был нацелен на импортозамещение. Однако у предприятий региона резко возросла потребность в таких разработках.
Среди ключевых проектов Анисимов назвал разработки в области АПК, способствующих обеспечению продовольственной безопасности - новые сорта пшеницы и риса. Кроме того, по его словам, ученые реализуют отечественную линейку средств биологической защиты растений взамен ушедших с рынка. Также он упомянул о проектах в области создания элементной базы, приборостроения и медицины.
"Ученые нашего края придумали способ проведения операций на сердце по коронарному шунтированию без остановки сердца. Можете себе представить насколько повышается процент выживаемости и эффективности проведения таких операций", - сказал Анисимов.
Кубанский научный фонд был создан в 2020 году по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с целю объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. Через фонд поддержку получили более 150 проектов на сумму свыше 227 миллионов рублей. В этом году направят еще около 120 миллионов рублей, по данным пресс-службы краевой администрации.
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