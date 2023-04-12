https://ria.ru/20230412/kuban-1864702126.html

В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению

В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению - РИА Новости, 12.04.2023

В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению

Около половины проектов, финансируемых Кубанским научным фондом, нацелены на импортозамещение, это связано с возросшей потребностью предприятий региона,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:46

2023-04-12T10:46

2023-04-12T10:46

краснодарский край

технологии

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Около половины проектов, финансируемых Кубанским научным фондом, нацелены на импортозамещение, это связано с возросшей потребностью предприятий региона, рассказал журналистам руководитель фонда Виктор Анисимов. При этом он отмечает, что изначально фонд не был нацелен на импортозамещение. Однако у предприятий региона резко возросла потребность в таких разработках. Среди ключевых проектов Анисимов назвал разработки в области АПК, способствующих обеспечению продовольственной безопасности - новые сорта пшеницы и риса. Кроме того, по его словам, ученые реализуют отечественную линейку средств биологической защиты растений взамен ушедших с рынка. Также он упомянул о проектах в области создания элементной базы, приборостроения и медицины. "Ученые нашего края придумали способ проведения операций на сердце по коронарному шунтированию без остановки сердца. Можете себе представить насколько повышается процент выживаемости и эффективности проведения таких операций", - сказал Анисимов. Кубанский научный фонд был создан в 2020 году по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с целю объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. Через фонд поддержку получили более 150 проектов на сумму свыше 227 миллионов рублей. В этом году направят еще около 120 миллионов рублей, по данным пресс-службы краевой администрации.

https://ria.ru/20230406/gossovet-1863523367.html

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технологии, вениамин кондратьев, краснодарский край