https://ria.ru/20230412/krym-1864831876.html

Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком

Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком - РИА Новости, 12.04.2023

Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком

Крым включился в разработку долгосрочных программ взаимодействия со странами Ближнего Востока, а также другими ближайшими союзниками России, заявил глава... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:29

2023-04-12T16:29

2023-04-12T16:29

ближний восток

россия

юрий гоцанюк

белоруссия

республика крым

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Крым включился в разработку долгосрочных программ взаимодействия со странами Ближнего Востока, а также другими ближайшими союзниками России, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. По его словам, регион продолжает работу по налаживанию и укреплению экономических и гуманитарных связей с другими странами.

https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html

ближний восток

россия

белоруссия

республика крым

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ближний восток, россия, юрий гоцанюк, белоруссия, республика крым, в мире, экономика