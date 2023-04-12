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Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком - РИА Новости, 12.04.2023
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16:29 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/krym-1864831876.html
Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком
Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком - РИА Новости, 12.04.2023
Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком
Крым включился в разработку долгосрочных программ взаимодействия со странами Ближнего Востока, а также другими ближайшими союзниками России, заявил глава... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:29
2023-04-12T16:29
ближний восток
россия
юрий гоцанюк
белоруссия
республика крым
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Крым включился в разработку долгосрочных программ взаимодействия со странами Ближнего Востока, а также другими ближайшими союзниками России, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. По его словам, регион продолжает работу по налаживанию и укреплению экономических и гуманитарных связей с другими странами.
https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html
ближний восток
россия
белоруссия
республика крым
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ближний восток, россия, юрий гоцанюк, белоруссия, республика крым, в мире, экономика
Ближний Восток, Россия, Юрий Гоцанюк, Белоруссия, Республика Крым, В мире, Экономика
Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком

Глава правительства Гоцанюк: Крым намерен налаживать взаимодействие с Ближним Востоком

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкВид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе
Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Крым включился в разработку долгосрочных программ взаимодействия со странами Ближнего Востока, а также другими ближайшими союзниками России, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
«
"Крым активно участвует в выработке долгосрочных программ взаимодействия с ближайшими союзниками России: Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, Арменией и странами Ближнего Востока", - сказал Гоцанюк на заседании сессии крымского парламента.
По его словам, регион продолжает работу по налаживанию и укреплению экономических и гуманитарных связей с другими странами.
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Ближний ВостокРоссияЮрий ГоцанюкБелоруссияРеспублика КрымВ миреЭкономика
 
 
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