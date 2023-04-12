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В Крыму больше участников спецоперации смогут получить бесплатную землю - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/krym-1864809442.html
В Крыму больше участников спецоперации смогут получить бесплатную землю
В Крыму больше участников спецоперации смогут получить бесплатную землю - РИА Новости, 12.04.2023
В Крыму больше участников спецоперации смогут получить бесплатную землю
Перечень участников специальной военной операции, которым положены бесплатные земельные участки в Крыму, расширен, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:42
2023-04-12T15:42
специальная военная операция на украине
жилье
владимир константинов
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Перечень участников специальной военной операции, которым положены бесплатные земельные участки в Крыму, расширен, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Первые документы на земельные участки выдали в Крыму участникам спецоперации 7 апреля. Все они находятся в прибрежной зоне. Ранее на участок могли претендовать только те участники спецоперации, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года имел постоянную крымскую прописку. "Теперь на получение бесплатного земельного участка могут также претендовать участники специальной военной операции, которые на 24 февраля 2022 года постоянно проживали на территории Республики Крым", - сказал Константинов. Решение принято в среду на заседании сессии крымского парламента. В свою очередь министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич сообщила, что данные изменения обусловлены поступающими обращениями от крымчан – участников спецоперации, которые постоянно проживали в Крыму, но не имели крымской прописки. Факт установления постоянного проживания, по ее словам, нужно будет подтвердить в суде.
https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html
https://ria.ru/20230411/vsu-1864488462.html
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жилье, владимир константинов, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Владимир Константинов, Россия, Республика Крым
В Крыму больше участников спецоперации смогут получить бесплатную землю

В Крыму расширили перечень участников спецоперации, которым полагается бесплатная земля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Перечень участников специальной военной операции, которым положены бесплатные земельные участки в Крыму, расширен, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Первые документы на земельные участки выдали в Крыму участникам спецоперации 7 апреля. Все они находятся в прибрежной зоне. Ранее на участок могли претендовать только те участники спецоперации, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года имел постоянную крымскую прописку.
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"Теперь на получение бесплатного земельного участка могут также претендовать участники специальной военной операции, которые на 24 февраля 2022 года постоянно проживали на территории Республики Крым", - сказал Константинов.
Решение принято в среду на заседании сессии крымского парламента.
В свою очередь министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич сообщила, что данные изменения обусловлены поступающими обращениями от крымчан – участников спецоперации, которые постоянно проживали в Крыму, но не имели крымской прописки. Факт установления постоянного проживания, по ее словам, нужно будет подтвердить в суде.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеВладимир КонстантиновРоссияРеспублика Крым
 
 
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