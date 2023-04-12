В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая
Аксенов: парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая отменили по соображениям безопасности
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк" во время празднования Дня Победы в Симферополе
Акция "Бессмертный полк" во время празднования Дня Победы в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайские демонстрации в крымских городах и городе федерального значения Севастополе проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
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"Органы власти республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - написал Аксенов.
При этом ветераны не останутся без внимания, добавил Аксенов. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы.
В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.