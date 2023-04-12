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В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая - РИА Новости, 12.04.2023
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09:25 12.04.2023 (обновлено: 09:26 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/krym-1864674428.html
В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая
В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая - РИА Новости, 12.04.2023
В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая
Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайские демонстрации в крымских городах и городе федерального значения Севастополе проводиться в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:25
2023-04-12T09:26
общество
севастополь
сергей аксенов (политик)
парад победы
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайские демонстрации в крымских городах и городе федерального значения Севастополе проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. При этом ветераны не останутся без внимания, добавил Аксенов. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы. В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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общество, севастополь, сергей аксенов (политик), парад победы, республика крым
Общество, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Парад Победы, Республика Крым
В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая

Аксенов: парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая отменили по соображениям безопасности

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк" во время празднования Дня Победы в Симферополе
Акция Бессмертный полк во время празднования Дня Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Акция "Бессмертный полк" во время празднования Дня Победы в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайские демонстрации в крымских городах и городе федерального значения Севастополе проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«

"Органы власти республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - написал Аксенов.

При этом ветераны не останутся без внимания, добавил Аксенов. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы.
В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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