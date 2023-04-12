https://ria.ru/20230412/krym-1864674428.html

В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая

В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая - РИА Новости, 12.04.2023

В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая

Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайские демонстрации в крымских городах и городе федерального значения Севастополе проводиться в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:25

2023-04-12T09:25

2023-04-12T09:26

общество

севастополь

сергей аксенов (политик)

парад победы

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайские демонстрации в крымских городах и городе федерального значения Севастополе проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. При этом ветераны не останутся без внимания, добавил Аксенов. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы. В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230303/may-1855644309.html

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, севастополь, сергей аксенов (политик), парад победы, республика крым