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ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, заявили в ДНР

ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, заявили в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023

ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, заявили в ДНР

Прошлым летом бойцы ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, рассказала РИА Новости жительница Артемовска, пожелавшая не называть своего... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:38

2023-04-12T03:38

2023-04-12T10:50

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

красный крест

россия

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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Прошлым летом бойцы ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, рассказала РИА Новости жительница Артемовска, пожелавшая не называть своего имени."Летом, когда к нам возили хлеб, мы постоянно ходили на соседнюю улицу — там располагались украинские военные. И то, что меня всегда возмущало, это полное нарушение международного гуманитарного права. Медперсонал — и то с разрешения — может использовать символику Красного Креста. А украинские военные ее использовали просто так, для перевоза оружия, они приезжали, выгружались", — сказала она.По словам собеседницы агентства, сделать украинским военным замечание она боялась. Машины, отметила она, были и военно-медицинские, и гражданские. "Приезжали машины и белые, которые относятся к Красному Кресту, и военные машины с эмблемами красного креста. Выгружали оружие и продукты, выгружали все, что им надо для жизни", — заключила женщина.О том, что украинские войска часто используют медицинский транспорт с красными крестами для перевозок боеприпасов и военнослужащих в Артемовске, рассказывал РИА Новости и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Аналогичные случаи фиксировались и на других подконтрольных ВСУ территориях.

артемовск

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Жительница Артемовска: ВСУ использовали транспорт с красным крестом для перевозки оружия Жительница Артемовска рассказала, как украинские военные прошлым летом использовали транспорт с красным крестом для перевозки оружия. 2023-04-12T03:38 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, артемовск, красный крест, россия