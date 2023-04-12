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ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, заявили в ДНР
ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, заявили в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, заявили в ДНР
Прошлым летом бойцы ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, рассказала РИА Новости жительница Артемовска, пожелавшая не называть своего... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:38
2023-04-12T03:38
2023-04-12T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
красный крест
россия
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Прошлым летом бойцы ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, рассказала РИА Новости жительница Артемовска, пожелавшая не называть своего имени."Летом, когда к нам возили хлеб, мы постоянно ходили на соседнюю улицу — там располагались украинские военные. И то, что меня всегда возмущало, это полное нарушение международного гуманитарного права. Медперсонал — и то с разрешения — может использовать символику Красного Креста. А украинские военные ее использовали просто так, для перевоза оружия, они приезжали, выгружались", — сказала она.По словам собеседницы агентства, сделать украинским военным замечание она боялась. Машины, отметила она, были и военно-медицинские, и гражданские. "Приезжали машины и белые, которые относятся к Красному Кресту, и военные машины с эмблемами красного креста. Выгружали оружие и продукты, выгружали все, что им надо для жизни", — заключила женщина.О том, что украинские войска часто используют медицинский транспорт с красными крестами для перевозок боеприпасов и военнослужащих в Артемовске, рассказывал РИА Новости и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Аналогичные случаи фиксировались и на других подконтрольных ВСУ территориях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жительница Артемовска: ВСУ использовали транспорт с красным крестом для перевозки оружия
Жительница Артемовска рассказала, как украинские военные прошлым летом использовали транспорт с красным крестом для перевозки оружия.
2023-04-12T03:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, артемовск, красный крест, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Красный Крест, Россия
ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, заявили в ДНР
ВСУ в Артемовске перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Прошлым летом бойцы ВСУ перевозили оружие в машинах с эмблемой Красного Креста, рассказала РИА Новости жительница Артемовска, пожелавшая не называть своего имени.
"Летом, когда к нам возили хлеб, мы постоянно ходили на соседнюю улицу — там располагались украинские военные. И то, что меня всегда возмущало, это полное нарушение международного гуманитарного права. Медперсонал — и то с разрешения — может использовать символику Красного Креста. А украинские военные ее использовали просто так, для перевоза оружия, они приезжали, выгружались", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, сделать украинским военным замечание она боялась. Машины, отметила она, были и военно-медицинские, и гражданские.
"Приезжали машины и белые, которые относятся к Красному Кресту, и военные машины с эмблемами красного креста. Выгружали оружие и продукты, выгружали все, что им надо для жизни", — заключила женщина.
О том, что украинские войска часто используют медицинский транспорт с красными крестами для перевозок боеприпасов и военнослужащих в Артемовске, рассказывал РИА Новости и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Аналогичные случаи фиксировались и на других подконтрольных ВСУ территориях.