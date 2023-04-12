https://ria.ru/20230412/kreml-1864811571.html

Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине

Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине

Отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации в России должно вызывать сильную тревогу на Украине, пишет издание Exxpress. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:48

2023-04-12T15:48

2023-04-12T16:10

в мире

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россия

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации в России должно вызывать сильную тревогу на Украине, пишет издание Exxpress."Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям", — говорится в публикации.Это означает, что Владимир Путин и его команда контролируют ситуацию на фронте, резюмируется в материале.Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не изменилась позиция относительно проведения второй волны частичной мобилизации. Он отметил, что обсуждений на этот счет не велось и не ведется.

https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины