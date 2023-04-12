Рейтинг@Mail.ru
Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 12.04.2023 (обновлено: 16:10 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kreml-1864811571.html
Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине
Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине
Отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации в России должно вызывать сильную тревогу на Украине, пишет издание Exxpress. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:48
2023-04-12T16:10
в мире
украина
россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856467592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3b23990d3c9cc359bc85cda50f05304.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации в России должно вызывать сильную тревогу на Украине, пишет издание Exxpress."Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям", — говорится в публикации.Это означает, что Владимир Путин и его команда контролируют ситуацию на фронте, резюмируется в материале.Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не изменилась позиция относительно проведения второй волны частичной мобилизации. Он отметил, что обсуждений на этот счет не велось и не ведется.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856467592_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d4fc24a925673916133b405090039732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Exxpress: Кремль одним заявлением "нанес удар" по Украине

Exxpress: отсутствие у Кремля планов проводить новую мобилизацию грозит Украине проблемами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБерцы
Берцы - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Берцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации в России должно вызывать сильную тревогу на Украине, пишет издание Exxpress.
"Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям", — говорится в публикации.
Это означает, что Владимир Путин и его команда контролируют ситуацию на фронте, резюмируется в материале.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не изменилась позиция относительно проведения второй волны частичной мобилизации. Он отметил, что обсуждений на этот счет не велось и не ведется.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ
7 апреля, 23:42
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала