https://ria.ru/20230412/kosmos-1864919581.html

Путин одобрил идеи "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции

Путин одобрил идеи "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции - РИА Новости, 12.04.2023

Путин одобрил идеи "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции

Президент РФ одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:39

2023-04-12T21:39

2023-04-12T21:39

космос - риа наука

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роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Сегодня на встрече с президентом ... он одобрил наши предложения российской орбитальной станции и готовности к переходу к массовому производству спутников", - сказал Борисов на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, в Кремле.

https://ria.ru/20230325/vostochnyy-1860543128.html

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космос - риа наука, россия, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владимир путин