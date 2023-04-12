https://ria.ru/20230412/kosmos-1864919581.html
Путин одобрил идеи "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции
Путин одобрил идеи "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции - РИА Новости, 12.04.2023
Путин одобрил идеи "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции
Президент РФ одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:39
2023-04-12T21:39
2023-04-12T21:39
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Сегодня на встрече с президентом ... он одобрил наши предложения российской орбитальной станции и готовности к переходу к массовому производству спутников", - сказал Борисов на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, в Кремле.
https://ria.ru/20230325/vostochnyy-1860543128.html
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космос - риа наука, россия, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин
Путин одобрил идеи "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции
Борисов: Путин одобрил предложения "Роскосмоса" по созданию российской орбитальной станции