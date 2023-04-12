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Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2023
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Наука
 
18:24 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864880109.html
Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя
Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2023
Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя
Россия выступает за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не ареной гонки вооружений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:24
2023-04-12T18:24
наука
россия
василий небензя
оон
юрий гагарин (космонавт)
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не ареной гонки вооружений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики. "Мы выступаем за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не конфронтации - мирного освоения, а не ареной гонки вооружений", – сказал Небензя, напомнив коллегам по СБ о полете Гагарина.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864859774.html
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россия, василий небензя, оон, юрий гагарин (космонавт)
Наука, Россия, Василий Небензя, ООН, Юрий Гагарин (космонавт)
Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя

Небензя: Россия выступает за то, чтобы космос не становился ареной для гонки вооружений

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 апр – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не ареной гонки вооружений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.
"Мы выступаем за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не конфронтации - мирного освоения, а не ареной гонки вооружений", – сказал Небензя, напомнив коллегам по СБ о полете Гагарина.
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НаукаРоссияВасилий НебензяООНЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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