https://ria.ru/20230412/kosmos-1864880109.html

Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя

Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2023

Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя

Россия выступает за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не ареной гонки вооружений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:24

2023-04-12T18:24

2023-04-12T18:24

наука

россия

василий небензя

оон

юрий гагарин (космонавт)

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не ареной гонки вооружений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики. "Мы выступаем за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не конфронтации - мирного освоения, а не ареной гонки вооружений", – сказал Небензя, напомнив коллегам по СБ о полете Гагарина.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864859774.html

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россия, василий небензя, оон, юрий гагарин (космонавт)