https://ria.ru/20230412/kosmos-1864722419.html

Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции

Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции - РИА Новости, 12.04.2023

Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции

Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:52

2023-04-12T11:52

2023-04-12T14:42

роскосмос

космос - риа наука

андрей борисенко

россия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции, рассказал РИА Новости в День космонавтики лектор Российского общества "Знание", Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.Ранее "Роскосмос" сообщил, что в правительство РФ направлены предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно. До этого решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту."Есть предложения корпорации "Роскосмос" о продлении работы российского сегмента на МКС до 2028 года. Если техническое состояние сегмента позволяет это сделать, на мой взгляд, это правильное решение. Оно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции", - сказал Борисенко.По его словам, введение в строй новой станции в свою очередь "даст определенную независимость нашей стране" в космических исследованиях. Отличная от МКС орбита, на которой будет построена РОС, сделает ее более удобной для проведения экспериментов в интересах РФ.Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая должна летом 2023 года завершить эскизное проектирование РОС, рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.

https://ria.ru/20230411/ros-1864615916.html

https://ria.ru/20230216/stantsiya-1852298815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

роскосмос, космос - риа наука, андрей борисенко, россия