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Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции - РИА Новости, 12.04.2023
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11:52 12.04.2023 (обновлено: 14:42 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864722419.html
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции - РИА Новости, 12.04.2023
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции
Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:52
2023-04-12T14:42
роскосмос
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андрей борисенко
россия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции, рассказал РИА Новости в День космонавтики лектор Российского общества "Знание", Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.Ранее "Роскосмос" сообщил, что в правительство РФ направлены предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно. До этого решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту."Есть предложения корпорации "Роскосмос" о продлении работы российского сегмента на МКС до 2028 года. Если техническое состояние сегмента позволяет это сделать, на мой взгляд, это правильное решение. Оно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции", - сказал Борисенко.По его словам, введение в строй новой станции в свою очередь "даст определенную независимость нашей стране" в космических исследованиях. Отличная от МКС орбита, на которой будет построена РОС, сделает ее более удобной для проведения экспериментов в интересах РФ.Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая должна летом 2023 года завершить эскизное проектирование РОС, рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.
https://ria.ru/20230411/ros-1864615916.html
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роскосмос, космос - риа наука, андрей борисенко, россия
Роскосмос, Космос - РИА Наука, Андрей Борисенко, Россия
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции

Борисенко заявил, что "Роскосмос" нацелен на плавный переход от МКС к новой станции

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции, рассказал РИА Новости в День космонавтики лектор Российского общества "Знание", Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что в правительство РФ направлены предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно. До этого решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году
11 апреля, 20:33
"Есть предложения корпорации "Роскосмос" о продлении работы российского сегмента на МКС до 2028 года. Если техническое состояние сегмента позволяет это сделать, на мой взгляд, это правильное решение. Оно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции", - сказал Борисенко.
По его словам, введение в строй новой станции в свою очередь "даст определенную независимость нашей стране" в космических исследованиях. Отличная от МКС орбита, на которой будет построена РОС, сделает ее более удобной для проведения экспериментов в интересах РФ.
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая должна летом 2023 года завершить эскизное проектирование РОС, рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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16 февраля, 04:11
 
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