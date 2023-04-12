https://ria.ru/20230412/kosmos-1864722419.html
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции - РИА Новости, 12.04.2023
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции
Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:52
2023-04-12T11:52
2023-04-12T14:42
роскосмос
космос - риа наука
андрей борисенко
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции, рассказал РИА Новости в День космонавтики лектор Российского общества "Знание", Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.Ранее "Роскосмос" сообщил, что в правительство РФ направлены предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно. До этого решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту."Есть предложения корпорации "Роскосмос" о продлении работы российского сегмента на МКС до 2028 года. Если техническое состояние сегмента позволяет это сделать, на мой взгляд, это правильное решение. Оно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции", - сказал Борисенко.По его словам, введение в строй новой станции в свою очередь "даст определенную независимость нашей стране" в космических исследованиях. Отличная от МКС орбита, на которой будет построена РОС, сделает ее более удобной для проведения экспериментов в интересах РФ.Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая должна летом 2023 года завершить эскизное проектирование РОС, рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.
https://ria.ru/20230411/ros-1864615916.html
https://ria.ru/20230216/stantsiya-1852298815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, андрей борисенко, россия
Роскосмос, Космос - РИА Наука, Андрей Борисенко, Россия
Космонавт заявил о плавном переходе к новой станции
Борисенко заявил, что "Роскосмос" нацелен на плавный переход от МКС к новой станции
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции, рассказал РИА Новости в День космонавтики лектор Российского общества "Знание", Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что в правительство РФ направлены предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно. До этого решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту.
РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году
"Есть предложения корпорации "Роскосмос" о продлении работы российского сегмента на МКС до 2028 года. Если техническое состояние сегмента позволяет это сделать, на мой взгляд, это правильное решение. Оно позволит не прерывать уже запланированные научные исследования в космосе и затем плавно перейти к работе на Российской орбитальной станции", - сказал Борисенко.
По его словам, введение в строй новой станции в свою очередь "даст определенную независимость нашей стране" в космических исследованиях. Отличная от МКС орбита, на которой будет построена РОС, сделает ее более удобной для проведения экспериментов в интересах РФ.
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая должна летом 2023 года завершить эскизное проектирование РОС, рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.
РКК "Энергия" ищет разработчика эксплуатации орбитальной станции