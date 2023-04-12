https://ria.ru/20230412/kosmos-1864572643.html

Эксперты назвали самые интересные космические музеи России

Эксперты назвали самые интересные космические музеи России - РИА Новости, 12.04.2023

Эксперты назвали самые интересные космические музеи России

Эксперты назвали самые интересные музеи России, в которых можно познакомиться с историей освоения космоса, сообщает сайт Туту.ру. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:10

2023-04-12T06:10

2023-04-12T10:44

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты назвали самые интересные музеи России, в которых можно познакомиться с историей освоения космоса, сообщает сайт Туту.ру."Самара Космическая", СамараВ Великую Отечественную войну в Самару, тогда Куйбышев, эвакуировали авиационный завод № 1, где сначала делали самолеты, а потом — ракеты-носители. Первая и вторая ступени гагаринского корабля были изготовлены именно здесь.Поэтому у входа в космический музей Самары стоит настоящая ракета "Союз", один из символов города. Внутри можно увидеть другие модели, узнать, как живут космонавты на орбитальной станции, и, надев очки виртуальной реальности, побывать на космодроме.Билет — 200 рублей, единый без скидок — от 500 рублей.Музей космонавтики, МоскваМузей космонавтики на ВДНХ — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Среди экспонатов — первый искусственный спутник Земли, скафандры, аппарат, в котором вернулись на Землю собаки Белка и Стрелка, кардиограмма Гагарина и экспериментальная жидкостная ракета.Музей космонавтики находится рядом с монументом "Покорителям космоса". В павильоне "Космос" на ВДНХ — еще один космический музей, центр "Космонавтика и авиация", где хранятся техника и архивные документы, а под куполом висит макет спутника-ретранслятора.Билет в Музей космонавтики — 350 рублей, в центр "Космонавтика и авиация" — 500 рублей без скидок.Государственный музей истории космонавтики, КалугаМузей носит имя Константина Циолковского. Ученый прожил в Калуге почти всю сознательную жизнь, занимался исследованиями и преподавал.Калужский музей, который сейчас считается самым крупным в России по космической тематике, был открыт при участии Гагарина и Королева.Еще можно заглянуть в планетарий — звезды там демонстрируют под музыку. Дома Циолковского в Боровске и Калуге и астрономическая лаборатория — тоже часть Музея истории космонавтики.Билет — 450 рублей.Музей Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Московская область, Звездный городокИнициатором создания музея был сам Юрий Гагарин. Сейчас там мемориальный рабочий кабинет первого космонавта и комната памяти. Чтобы попасть в музей или на обзорную экскурсию по Центру подготовки космонавтов, нужно оставить заявку — для граждан России минимум за 21 день.Билет на обзорную экскурсию для группы до десяти посетителей — от 8500 рублей.Музей РКК "Энергия", КоролевУ музея ракетно-космической корпорации "Энергия" две площадки: имени С. П. Королева и имени В. Д. Вачнадзе. На первой — спускаемый аппарат гагаринского корабля "Восток", космический корабль "Восток-6", на котором летала Валентина Терешкова, первый в мире многоместный космический корабль "Восход-1" — на нем совершили полет Константин Феоктистов, Борис Егоров и Владимир Комаров. Есть также макеты первых искусственных спутников Земли и блока станции "Мир".Площадка, названная в честь конструктора и директора завода В. Д. Вачнадзе, посвящена истории "Энергии". Там можно увидеть первую пилотируемую орбитальную станцию "Салют".Попасть в музей могут только граждане России в составе экскурсионной группы, записываться нужно за месяц, оформлять заявку на посещение — за десять дней.Билет на обе площадки — 500 рублей.

https://ria.ru/20230410/kosmos-1864131510.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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