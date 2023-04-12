Эксперты назвали самые интересные космические музеи России
Эксперты назвали самые интересные музеи для поклонников космоса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГосударственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты назвали самые интересные музеи России, в которых можно познакомиться с историей освоения космоса, сообщает сайт Туту.ру.
"Самара Космическая", Самара
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСкафандр модели "Сокол-КВ-2" в музее "Самара Космическая"
Скафандр модели "Сокол-КВ-2" в музее "Самара Космическая"
В Великую Отечественную войну в Самару, тогда Куйбышев, эвакуировали авиационный завод № 1, где сначала делали самолеты, а потом — ракеты-носители. Первая и вторая ступени гагаринского корабля были изготовлены именно здесь.
Поэтому у входа в космический музей Самары стоит настоящая ракета "Союз", один из символов города. Внутри можно увидеть другие модели, узнать, как живут космонавты на орбитальной станции, и, надев очки виртуальной реальности, побывать на космодроме.
Билет — 200 рублей, единый без скидок — от 500 рублей.
Музей космонавтики, Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЮный посетитель в Московском музее космонавтики на ВДНХ
Юный посетитель в Московском музее космонавтики на ВДНХ
Музей космонавтики на ВДНХ — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Среди экспонатов — первый искусственный спутник Земли, скафандры, аппарат, в котором вернулись на Землю собаки Белка и Стрелка, кардиограмма Гагарина и экспериментальная жидкостная ракета.
Музей космонавтики находится рядом с монументом "Покорителям космоса". В павильоне "Космос" на ВДНХ — еще один космический музей, центр "Космонавтика и авиация", где хранятся техника и архивные документы, а под куполом висит макет спутника-ретранслятора.
Билет в Музей космонавтики — 350 рублей, в центр "Космонавтика и авиация" — 500 рублей без скидок.
Государственный музей истории космонавтики, Калуга
© РИА Новости / Карина ИвашкоГосударственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге
Музей носит имя Константина Циолковского. Ученый прожил в Калуге почти всю сознательную жизнь, занимался исследованиями и преподавал.
Калужский музей, который сейчас считается самым крупным в России по космической тематике, был открыт при участии Гагарина и Королева.
Еще можно заглянуть в планетарий — звезды там демонстрируют под музыку. Дома Циолковского в Боровске и Калуге и астрономическая лаборатория — тоже часть Музея истории космонавтики.
Билет — 450 рублей.
Музей Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Московская область, Звездный городок
Тренировка в ЦПК
Инициатором создания музея был сам Юрий Гагарин. Сейчас там мемориальный рабочий кабинет первого космонавта и комната памяти. Чтобы попасть в музей или на обзорную экскурсию по Центру подготовки космонавтов, нужно оставить заявку — для граждан России минимум за 21 день.
Билет на обзорную экскурсию для группы до десяти посетителей — от 8500 рублей.
Музей РКК "Энергия", Королев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник РКК "Энергия" в цехе, где идет сборка узлового модуля "Причал"
Сотрудник РКК "Энергия" в цехе, где идет сборка узлового модуля "Причал"
У музея ракетно-космической корпорации "Энергия" две площадки: имени С. П. Королева и имени В. Д. Вачнадзе. На первой — спускаемый аппарат гагаринского корабля "Восток", космический корабль "Восток-6", на котором летала Валентина Терешкова, первый в мире многоместный космический корабль "Восход-1" — на нем совершили полет Константин Феоктистов, Борис Егоров и Владимир Комаров. Есть также макеты первых искусственных спутников Земли и блока станции "Мир".
Площадка, названная в честь конструктора и директора завода В. Д. Вачнадзе, посвящена истории "Энергии". Там можно увидеть первую пилотируемую орбитальную станцию "Салют".
Попасть в музей могут только граждане России в составе экскурсионной группы, записываться нужно за месяц, оформлять заявку на посещение — за десять дней.
Билет на обе площадки — 500 рублей.