https://ria.ru/20230412/kosmonavty-1864637576.html
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили коллег по отрасли и РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T01:02
2023-04-12T01:02
2023-04-12T01:02
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили коллег по отрасли и всех россиян с Днем космонавтики и сообщили, что Россия продолжит изучение Луны и планет солнечной системы. "Дорогие друзья, соотечественники, коллеги! Поздравляем вас с Днем космонавтики! Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. Но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов", - сказал Прокопьев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса". Как отметил в свою очередь Петелин, современные российские космонавты с гордостью продолжают дело, начатое великими предшественниками. Он также выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли России, благодаря которым стал возможен его полет на МКС – "всем, кто круглосуточно, без выходных и праздников обеспечивает безопасность нашего космического дома – Международной космической станции". Сейчас на МКС помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио (прибыл 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22" вместе с Прокопьевым и Петелиным), Стивен Боуэн, Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади (прилетели с Федяевым 2 марта 2023 года на американском Crew Dragon).
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космос - риа наука, россия, оаэ, юрий гагарин (космонавт), луна, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, ОАЭ, Юрий Гагарин (космонавт), Луна, Роскосмос
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики
Космонавты с МКС поздравили с Днем космонавтики и напомнили, что Россия собирается на Луну
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили коллег по отрасли и всех россиян с Днем космонавтики и сообщили, что Россия продолжит изучение Луны и планет солнечной системы.
"Дорогие друзья, соотечественники, коллеги! Поздравляем вас с Днем космонавтики! Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. Но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов", - сказал Прокопьев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса".
Как отметил в свою очередь Петелин, современные российские космонавты с гордостью продолжают дело, начатое великими предшественниками. Он также выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли России, благодаря которым стал возможен его полет на МКС – "всем, кто круглосуточно, без выходных и праздников обеспечивает безопасность нашего космического дома – Международной космической станции".
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"Российская космонавтика не стоит на месте. В наших планах – продолжить изучение Луны и планет солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса. И все это возможно благодаря работающим в нашей отрасли профессионалам. С праздником, дорогие друзья! С Днем космонавтики!" - подчеркнул Федяев.
Сейчас на МКС помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио (прибыл 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22" вместе с Прокопьевым и Петелиным), Стивен Боуэн, Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади (прилетели с Федяевым 2 марта 2023 года на американском Crew Dragon).
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