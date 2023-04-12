https://ria.ru/20230412/kor-1864786330.html
У студента Губкинского университета выявили корь
У студента Губкинского университета выявили корь - РИА Новости, 12.04.2023
У студента Губкинского университета выявили корь
Случай заболевания корью выявлен в Москве у студента "РГУ нефти и газа" имени Губкина, начато эпидемиологическое расследование, приняты меры для недопущения... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:38
2023-04-12T14:38
2023-04-12T14:38
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Случай заболевания корью выявлен в Москве у студента "РГУ нефти и газа" имени Губкина, начато эпидемиологическое расследование, приняты меры для недопущения распространения болезни, вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. "Управлением Роспотребнадзора по Москве выявлен случай заболевания корью. В связи с регистрацией случая заболевания корью у студента ФГАОУ ВО "РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Управлением Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении. Организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, по месту учёбы и местах проживания студентов, определён круг контактных лиц, уточнили в ведомстве. "В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день", - отметили в пресс-службе. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза, что для учащихся Губкинского университета организованы внеплановые каникулы для проведения противоэпидемических мероприятий по кори в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Москве.
https://ria.ru/20230412/kor-1864654610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
У студента Губкинского университета выявили корь
Студентов РГУНГ имени Губкина из-за выявленного случая кори временно переведут на удаленку
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Случай заболевания корью выявлен в Москве у студента "РГУ нефти и газа" имени Губкина, начато эпидемиологическое расследование, приняты меры для недопущения распространения болезни, вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.
"Управлением Роспотребнадзора по Москве выявлен случай заболевания корью. В связи с регистрацией случая заболевания корью у студента ФГАОУ ВО "РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Управлением Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении. Организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, по месту учёбы и местах проживания студентов, определён круг контактных лиц, уточнили в ведомстве.
"В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день", - отметили в пресс-службе.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза, что для учащихся Губкинского университета организованы внеплановые каникулы для проведения противоэпидемических мероприятий по кори в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Москве.
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