https://ria.ru/20230412/kor-1864786330.html

У студента Губкинского университета выявили корь

У студента Губкинского университета выявили корь - РИА Новости, 12.04.2023

У студента Губкинского университета выявили корь

Случай заболевания корью выявлен в Москве у студента "РГУ нефти и газа" имени Губкина, начато эпидемиологическое расследование, приняты меры для недопущения... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:38

2023-04-12T14:38

2023-04-12T14:38

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Случай заболевания корью выявлен в Москве у студента "РГУ нефти и газа" имени Губкина, начато эпидемиологическое расследование, приняты меры для недопущения распространения болезни, вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. "Управлением Роспотребнадзора по Москве выявлен случай заболевания корью. В связи с регистрацией случая заболевания корью у студента ФГАОУ ВО "РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Управлением Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении. Организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, по месту учёбы и местах проживания студентов, определён круг контактных лиц, уточнили в ведомстве. "В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день", - отметили в пресс-службе. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза, что для учащихся Губкинского университета организованы внеплановые каникулы для проведения противоэпидемических мероприятий по кори в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Москве.

https://ria.ru/20230412/kor-1864654610.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия