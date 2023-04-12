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В Приморье зафиксировали пять случаев кори - РИА Новости, 12.04.2023
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07:21 12.04.2023 (обновлено: 07:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kor-1864654610.html
В Приморье зафиксировали пять случаев кори
В Приморье зафиксировали пять случаев кори - РИА Новости, 12.04.2023
В Приморье зафиксировали пять случаев кори
Всего пять случаев кори зафиксированы в Приморье, из них три новых случая были выявлены у контактировавших с больными, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:21
2023-04-12T07:29
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Всего пять случаев кори зафиксированы в Приморье, из них три новых случая были выявлены у контактировавших с больными, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону. В середине марта РИА Новости сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, что два случая кори впервые с 2020 года подтверждены в Приморье, один из них оказался завозным - из Москвы и Московской области. Один случай был лабораторно подтвержден в Артеме, второй - в Арсеньеве. Сообщалось, что пациенты находятся в больнице, в крае организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация контактировавшим с больными корью. "Всего пять случаев кори были в Приморье, три новых случая были контактные (выявлены у контактировавших с больными корью - ред.). Противоэпидемические мероприятия были проведены своевременно и в полном объеме", - сообщил собеседник агентства, добавив, что двое ранее заболевших жителей Приморья выздоровели.Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.
https://ria.ru/20230404/kor-1862899174.html
https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приморье зафиксировали пять случаев кори

Роспотребнадзор: в Приморье были зафиксированы пять случаев кори

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра делает укол
Медицинская сестра делает укол - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра делает укол. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Всего пять случаев кори зафиксированы в Приморье, из них три новых случая были выявлены у контактировавших с больными, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону.
В середине марта РИА Новости сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, что два случая кори впервые с 2020 года подтверждены в Приморье, один из них оказался завозным - из Москвы и Московской области. Один случай был лабораторно подтвержден в Артеме, второй - в Арсеньеве. Сообщалось, что пациенты находятся в больнице, в крае организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация контактировавшим с больными корью.
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"Всего пять случаев кори были в Приморье, три новых случая были контактные (выявлены у контактировавших с больными корью - ред.). Противоэпидемические мероприятия были проведены своевременно и в полном объеме", - сообщил собеседник агентства, добавив, что двое ранее заболевших жителей Приморья выздоровели.
Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться.
В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ.
Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.
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