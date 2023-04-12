https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html

Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода

Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода - РИА Новости, 12.04.2023

Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода

Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:14

2023-04-12T23:14

2023-04-12T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

алексей арестович

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. "Главное препятствие для контрнаступления - это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут на Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь... Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды... а по прогнозу дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история и погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%", - заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей арестович , совет национальной безопасности и обороны украины, министерство обороны сша