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Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 12.04.2023 (обновлено: 23:54 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода - РИА Новости, 12.04.2023
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода
Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:14
2023-04-12T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
алексей арестович
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. "Главное препятствие для контрнаступления - это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут на Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь... Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды... а по прогнозу дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история и погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%", - заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей арестович , совет национальной безопасности и обороны украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны США
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода

Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ почти готово, но мешает погода

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Главное препятствие для контрнаступления - это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут на Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь... Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды... а по прогнозу дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история и погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%", - заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ
9 марта, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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