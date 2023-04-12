https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода - РИА Новости, 12.04.2023
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода
Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:14
2023-04-12T23:14
2023-04-12T23:54
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
алексей арестович
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. "Главное препятствие для контрнаступления - это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут на Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь... Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды... а по прогнозу дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история и погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%", - заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html
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Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода
Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ почти готово, но мешает погода