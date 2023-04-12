https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864721023.html

Политолог заподозрил дезинформацию в заявлениях Киева по контрнаступлению

Политолог заподозрил дезинформацию в заявлениях Киева по контрнаступлению - РИА Новости, 12.04.2023

Политолог заподозрил дезинформацию в заявлениях Киева по контрнаступлению

Переносы сроков контрнаступления Украины, скорее всего, связаны с ее неготовностью, но ориентироваться тут нужно на данные российской разведки, а не на... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:47

2023-04-12T11:47

2023-04-12T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

денис шмыгаль

богдан безпалько

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переносы сроков контрнаступления Украины, скорее всего, связаны с ее неготовностью, но ориентироваться тут нужно на данные российской разведки, а не на заявления украинских политиков, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев в этой связи не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. По его словам, российские эксперты ждали наступления Украины в апреле, но оно пока не началось. При этом перенос контрнаступления вряд ли связан с утечкой секретных документов Пентагона, так как украинские военные не готовы к наступлению по объективным причинам, считает собеседник агентства. Эта неготовность может относиться не только к недостаточному количеству мобилизованных и военной техники, сколько к новой тактике ВС РФ и появлению новых вооружений у ВС РФ, в частности планирующих боеприпасов, а также к результатам уже проводившейся разведки боем, полагает эксперт. "Я бы больше полагался на данные своей собственной разведки и на ситуацию на фронте, чем на заявления Шмыгаля… У Украины есть стремление накопить как можно больше живой силы, техники, потому что все сходятся во мнении, что в случае неудачи это контрнаступление будет последним и Украина проиграет полностью этот конфликт. Поэтому украинские власти очень боятся развивать это контрнаступление - вдруг оно не получится", - отметил Безпалько. С этим же связано желание Киева "попросить побольше денег, танков и средств ПВО" у Запада, считает эксперт. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь выражал мнение, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.

https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864701242.html

https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864693511.html

https://ria.ru/20230412/vsu-1864710036.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, денис шмыгаль, богдан безпалько, вооруженные силы украины