https://ria.ru/20230412/konsul-1864836710.html
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области - РИА Новости, 12.04.2023
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области
Почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил деятельность в Нижегородской области, сообщает представительство МИД России в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:39
2023-04-12T16:39
2023-04-12T16:39
португалия
нижегородская область
нижний новгород
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил деятельность в Нижегородской области, сообщает представительство МИД России в Нижнем Новгороде. Акасио Антонио Баштуш Дурайш Феррейра занимал пост почетного консула Португалии с июля 2015 года и осуществлял свою деятельность в пределах Нижегородской области.
https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html
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португалия, нижегородская область, нижний новгород, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Португалия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области
МИД: почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил работу в Нижегородской области