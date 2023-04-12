Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области

«

"Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло решение об отзыве экзекватуры (документа, выдаваемого министерством иностранных дел страны пребывания – ред.) почетного консула Португальской Республики в Нижнем Новгороде Акасио Феррейры. Соответствующие ноты были направлены в адрес МИД Португалии и посольства Португалии в Москве", – говорится в сообщении.