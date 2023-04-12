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Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области - РИА Новости, 12.04.2023
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16:39 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/konsul-1864836710.html
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области - РИА Новости, 12.04.2023
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области
Почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил деятельность в Нижегородской области, сообщает представительство МИД России в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:39
2023-04-12T16:39
португалия
нижегородская область
нижний новгород
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил деятельность в Нижегородской области, сообщает представительство МИД России в Нижнем Новгороде. Акасио Антонио Баштуш Дурайш Феррейра занимал пост почетного консула Португалии с июля 2015 года и осуществлял свою деятельность в пределах Нижегородской области.
https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html
португалия
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португалия, нижегородская область, нижний новгород, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Португалия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Почетный консул Португалии прекратил работу в Нижегородской области

МИД: почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил работу в Нижегородской области

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил деятельность в Нижегородской области, сообщает представительство МИД России в Нижнем Новгороде.
«
"Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло решение об отзыве экзекватуры (документа, выдаваемого министерством иностранных дел страны пребывания – ред.) почетного консула Португальской Республики в Нижнем Новгороде Акасио Феррейры. Соответствующие ноты были направлены в адрес МИД Португалии и посольства Португалии в Москве", – говорится в сообщении.
Акасио Антонио Баштуш Дурайш Феррейра занимал пост почетного консула Португалии с июля 2015 года и осуществлял свою деятельность в пределах Нижегородской области.
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ПортугалияНижегородская областьНижний НовгородМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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