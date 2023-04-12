https://ria.ru/20230412/kolykhaev-1864692035.html
Имущество бывшего мэра Херсона опишут и национализируют
Имущество бывшего мэра Херсона опишут и национализируют - РИА Новости, 12.04.2023
Имущество бывшего мэра Херсона опишут и национализируют
Имущество экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева описано и готовится к национализации, сообщил РИА Новости врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:19
2023-04-12T10:19
2023-04-12T10:41
политика
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864697589_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0d4b00eb254c79e40b9d8d32719db52d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Имущество экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева описано и готовится к национализации, сообщил РИА Новости врио губернатора области Владимир Сальдо. Колыхаев был уволен с поста мэра Херсона в апреле 2022 года, отказавшись сотрудничать с российскими властями, в июне его задержали – как заявлял тогда впоследствии погибший в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Колыхаев призывал к саботажу и невыполнению распоряжений администрации. "Его активы описаны и готовятся к национализации", - сказал Сальдо. По словам собеседника, Колыхаев через подставных лиц пытался вывезти часть своего имущества из Херсонской области, а оставшиеся активы перевести на поддержку агрессии против России. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230412/saldo-1864643105.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864697589_307:0:2048:1306_1920x0_80_0_0_7ffab87cc4b150ae67d4f4aa29cf90cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо
Политика, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Имущество бывшего мэра Херсона опишут и национализируют
Сальдо заявил, что имущество бывшего мэра Херсона Колыхаева опишут и национализируют