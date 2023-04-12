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Имущество бывшего мэра Херсона опишут и национализируют

Имущество бывшего мэра Херсона опишут и национализируют - РИА Новости, 12.04.2023

Имущество бывшего мэра Херсона опишут и национализируют

Имущество экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева описано и готовится к национализации, сообщил РИА Новости врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:19

2023-04-12T10:19

2023-04-12T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Имущество экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева описано и готовится к национализации, сообщил РИА Новости врио губернатора области Владимир Сальдо. Колыхаев был уволен с поста мэра Херсона в апреле 2022 года, отказавшись сотрудничать с российскими властями, в июне его задержали – как заявлял тогда впоследствии погибший в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Колыхаев призывал к саботажу и невыполнению распоряжений администрации. "Его активы описаны и готовятся к национализации", - сказал Сальдо. По словам собеседника, Колыхаев через подставных лиц пытался вывезти часть своего имущества из Херсонской области, а оставшиеся активы перевести на поддержку агрессии против России. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

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Кирилл Волков

политика, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо