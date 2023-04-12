https://ria.ru/20230412/kolledzh-1864641704.html

В ВШЭ рассказали о соотношении зарплат выпускников 11-х классов и колледжей

В ВШЭ рассказали о соотношении зарплат выпускников 11-х классов и колледжей - РИА Новости, 12.04.2023

В ВШЭ рассказали о соотношении зарплат выпускников 11-х классов и колледжей

Зарплата выпускников колледжей на 30% выше, чем у выпускников 11-х классов, но на 60% ниже, чем у выпускников вузов, следует из доклада "Выпускники среднего... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T02:34

2023-04-12T02:34

2023-04-12T02:34

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Зарплата выпускников колледжей на 30% выше, чем у выпускников 11-х классов, но на 60% ниже, чем у выпускников вузов, следует из доклада "Выпускники среднего профессионального образования на российском рынке труда", его результаты предоставила пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ). Отмечается, что доклад подготовлен в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ совместно с Центром развития навыков и профессионального образования, научным редактором доклада выступил проректор ВШЭ Сергей Рощин. "Охват российской молодежи 18-29 лет программами подготовки специалистов среднего звена составляет 42,8%, превосходя величину охвата высшим образованием (35%). Но только каждый пятый работник до 29 лет на рынке труда имеет диплом об окончании программы подготовки квалифицированных рабочих. Заработная плата выпускников колледжей и техникумов на 30% выше заработной платы выпускников 11-х классов, вышедших на рынок труда, и на 55% — выпускников 9-х классов, но на 60% ниже чем у выпускников с высшим образованием", - говорится в сообщении. Добавляется, что выпускники колледжей - самая массовая категория работников на российском рынке труда, их доля составляет около 45% от общей численности, занятых в экономике, или более 32 миллионов человек, в разное время получивших диплом об окончании техникума, колледжа, профессионального училища. В вузе отметили, что если количество выпускников программ подготовки специалистов среднего звена ежегодно растет на 2–5%, то выпуск квалифицированных рабочих и служащих, напротив, имеет тенденцию к устойчивому снижению на протяжении 20 лет. "Доля молодых людей, завершивших обучение в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), неуклонно снижается. Устойчивым спросом пользуются не более 15 профессий, в том числе сварщика, автомеханика, повара-кондитера, тракториста, электромонтера", - подчеркнули в ВШЭ. Там добавили, что доля официально трудоустроенных работников с дипломом СПО за исключением тех, кто не пошел дальше наращивать свои знания и компетенции в высшее образование, составляет около 40%, этот показатель существенно ниже уровня трудоустройства среди выпускников вузов (70–75%), а треть выпускников СПО находятся вне системы образования и формального рынка труда не только сразу после окончания колледжа, но и спустя несколько лет. Отмечается, что наиболее высокую долю официально трудоустроенных выпускников демонстрируют медицинские специальности, естественные и технические науки, масштабной отраслью, где работают выпускники СПО, выступает торговля, в ней заняты от 8,5 до 43% завершивших обучение по разным направлениям молодых людей, в отрасли торговли есть не только выпускники с профильным образованием, но и представители любых профессий и специальностей СПО, зачастую с существенно меньшей заработной платой, предъявляя меньшие требования к квалификации и компетенциям выпускников. "Уровень трудоустройства выпускников СПО и их заработная плата существенно варьируются в зависимости от субъекта РФ. К числу лидеров по величине нормированной на региональный прожиточный минимум заработной платы относятся регионы, в которых сосредоточены горнодобывающие и обрабатывающие производства, а также крупные агломерации с диверсифицированной экономикой", - заключили в вузе.

https://ria.ru/20230404/zarplaty-1862903639.html

https://ria.ru/20230412/it-1864635724.html

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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ)