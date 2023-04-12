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КМСП и Новосибирская область договорились о развитии МСБ региона - РИА Новости, 12.04.2023
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14:28 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/kmsp-1864782659.html
КМСП и Новосибирская область договорились о развитии МСБ региона
КМСП и Новосибирская область договорились о развитии МСБ региона - РИА Новости, 12.04.2023
КМСП и Новосибирская область договорились о развитии МСБ региона
Корпорация МСП (КМСП) и правительство Новосибирской области договорились о сотрудничестве по развитию малого и среднего бизнеса региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:28
2023-04-12T14:28
россия
новосибирская область
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Новосибирской области договорились о сотрудничестве по развитию малого и среднего бизнеса региона, сообщает пресс-служба корпорации.В частности, в рамках соглашения планируется увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку от института развития и властей региона."Известны аргументы, почему для нас важно сотрудничество с Корпорацией МСП, и я считаю, что оно у нас складывается. В структуре экономики области представлены все отрасли, и во всех - широко представлен малый и средний бизнес. Малые и средние индивидуальные предприятия, это фактически самый крупный работодатель: более 50% рабочих мест, плюс еще 140 тысяч человек самозанятых. Это 30% ВРП, почти половина оборота всех предприятий", - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, слова которого приводятся на сайте областного правительства.Он добавил, что для поддержки сектора в области действует целый набор региональных, и рекомендованных федеральными органами инструментов, подчеркнув, что регион старается использовать все меры, которые предлагает Корпорация МСП.Так, сотрудничество с КМСП дает предпринимателям дополнительные возможности по привлечению финансирования по программам льготного кредитования, в том числе с использованием гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой выступает корпорация. По итогам 2022 года более 1,2 тысячи МСП Новосибирской области привлекли через НГС, в том числе – с помощью механизма "зонтичных" поручительств, финансирование общим объемом более 27 миллиардов рублей, говорится в сообщении.Также при помощи института развития малый и средний бизнес сможет получить поддержку в виде льготного лизинга оборудования, выйти на новые рынки сбыта на основе программ "выращивания" поставщиков и офсетных договоров.Доступность услуг и мер поддержки для бизнеса планируется повысить при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, которая разработана Минэкономразвития совместно с КМСП. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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россия, новосибирская область, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Новосибирская область, Корпорация МСП, Александр Исаевич

КМСП и Новосибирская область договорились о развитии МСБ региона

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Новосибирской области договорились о сотрудничестве по развитию малого и среднего бизнеса региона, сообщает пресс-служба корпорации.
В частности, в рамках соглашения планируется увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку от института развития и властей региона.
"Известны аргументы, почему для нас важно сотрудничество с Корпорацией МСП, и я считаю, что оно у нас складывается. В структуре экономики области представлены все отрасли, и во всех - широко представлен малый и средний бизнес. Малые и средние индивидуальные предприятия, это фактически самый крупный работодатель: более 50% рабочих мест, плюс еще 140 тысяч человек самозанятых. Это 30% ВРП, почти половина оборота всех предприятий", - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, слова которого приводятся на сайте областного правительства.
Он добавил, что для поддержки сектора в области действует целый набор региональных, и рекомендованных федеральными органами инструментов, подчеркнув, что регион старается использовать все меры, которые предлагает Корпорация МСП.
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Так, сотрудничество с КМСП дает предпринимателям дополнительные возможности по привлечению финансирования по программам льготного кредитования, в том числе с использованием гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой выступает корпорация. По итогам 2022 года более 1,2 тысячи МСП Новосибирской области привлекли через НГС, в том числе – с помощью механизма "зонтичных" поручительств, финансирование общим объемом более 27 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
Также при помощи института развития малый и средний бизнес сможет получить поддержку в виде льготного лизинга оборудования, выйти на новые рынки сбыта на основе программ "выращивания" поставщиков и офсетных договоров.
«
"Благодаря программам "выращивания" малые и средние предприятия Новосибирской области могут рассчитывать на устойчивое развитие. Они получают возможность вырасти для потенциального участия в закупках крупных компаний с госучастием и стать их поставщиками, а также заключить офсетные договоры, предусматривающие долгосрочные поставки продукции заказчику и инвестиции поставщика в собственное производство", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
Доступность услуг и мер поддержки для бизнеса планируется повысить при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, которая разработана Минэкономразвития совместно с КМСП. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияНовосибирская областьКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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