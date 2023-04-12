https://ria.ru/20230412/kladka-1864911238.html

В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы

В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы - РИА Новости, 12.04.2023

В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы

Кирпичная кладка здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи частично обрушилась, никто не пострадал, сообщил РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:45

2023-04-12T20:45

2023-04-12T20:45

происшествия

ульяновск

россия

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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Кирпичная кладка здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи частично обрушилась, никто не пострадал, сообщил зампред правительства области Сергей Кучиц. Инцидент в здании на улице Корюкина, 28, произошел во вторник, однако сообщили об этом только в среду. "По поручению губернатора Алексея Юрьевича Русских создал комиссию для обследования здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи... 11 апреля с торца этого здания произошло частичное обрушение кирпичной кладки на техническом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет, деятельность медицинского учреждения не приостанавливалась", - написал Кучиц в своем телеграм-канале. Чиновник отметил, что главврачу больницы поручили оградить территорию места происшествия. "Глава региона поручил выделить деньги из резервного фонда для срочного ремонта торцовой части технического этажа", - добавил он.

https://ria.ru/20230412/pozhar-1864887354.html

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происшествия, ульяновск, россия