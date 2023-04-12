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В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы - РИА Новости, 12.04.2023
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20:45 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/kladka-1864911238.html
В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы
В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы - РИА Новости, 12.04.2023
В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы
Кирпичная кладка здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи частично обрушилась, никто не пострадал, сообщил РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:45
2023-04-12T20:45
происшествия
ульяновск
россия
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Кирпичная кладка здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи частично обрушилась, никто не пострадал, сообщил зампред правительства области Сергей Кучиц. Инцидент в здании на улице Корюкина, 28, произошел во вторник, однако сообщили об этом только в среду. "По поручению губернатора Алексея Юрьевича Русских создал комиссию для обследования здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи... 11 апреля с торца этого здания произошло частичное обрушение кирпичной кладки на техническом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет, деятельность медицинского учреждения не приостанавливалась", - написал Кучиц в своем телеграм-канале. Чиновник отметил, что главврачу больницы поручили оградить территорию места происшествия. "Глава региона поручил выделить деньги из резервного фонда для срочного ремонта торцовой части технического этажа", - добавил он.
https://ria.ru/20230412/pozhar-1864887354.html
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происшествия, ульяновск, россия
Происшествия, Ульяновск, Россия
В Ульяновске обрушилась часть кладки со здания больницы

В Ульяновске кирпичи обрушились с кладки здания больницы, пострадавших нет

© ТехноникольТрещины на цоколе
Трещины на цоколе
© Технониколь
Трещины на цоколе . Архивное фото
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Кирпичная кладка здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи частично обрушилась, никто не пострадал, сообщил зампред правительства области Сергей Кучиц.
Инцидент в здании на улице Корюкина, 28, произошел во вторник, однако сообщили об этом только в среду.
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"По поручению губернатора Алексея Юрьевича Русских создал комиссию для обследования здания Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи... 11 апреля с торца этого здания произошло частичное обрушение кирпичной кладки на техническом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет, деятельность медицинского учреждения не приостанавливалась", - написал Кучиц в своем телеграм-канале.
Чиновник отметил, что главврачу больницы поручили оградить территорию места происшествия. "Глава региона поручил выделить деньги из резервного фонда для срочного ремонта торцовой части технического этажа", - добавил он.
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