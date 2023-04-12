https://ria.ru/20230412/kitay-1864883522.html

Президент Бразилии прибыл в Китай

Президент Бразилии прибыл в Китай - РИА Новости, 12.04.2023

Президент Бразилии прибыл в Китай

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл с официальным визитом в Китай, он приземлился в Шанхае, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:38

2023-04-12T18:38

2023-04-12T18:38

брикс

луис инасиу лула да силва

китай

бразилия

в мире

шанхай

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл с официальным визитом в Китай, он приземлился в Шанхае, сообщает новостной портал G1. "Лула да Силва прибыл в Шанхай", - информирует СМИ. Мероприятия в рамках визита начнутся 13 апреля. Лула да Силва примет участие в церемонии вступления в должность президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф и встретится с предпринимателями. Вечером в четверг он отправится в Пекин, где на следующий день проведет встречу с лидером КНР.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html

китай

бразилия

шанхай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

брикс, луис инасиу лула да силва, китай, бразилия, в мире, шанхай