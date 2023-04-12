https://ria.ru/20230412/kitay-1864883522.html
Президент Бразилии прибыл в Китай
Президент Бразилии прибыл в Китай - РИА Новости, 12.04.2023
Президент Бразилии прибыл в Китай
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл с официальным визитом в Китай, он приземлился в Шанхае, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:38
2023-04-12T18:38
2023-04-12T18:38
брикс
луис инасиу лула да силва
китай
бразилия
в мире
шанхай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл с официальным визитом в Китай, он приземлился в Шанхае, сообщает новостной портал G1. "Лула да Силва прибыл в Шанхай", - информирует СМИ. Мероприятия в рамках визита начнутся 13 апреля. Лула да Силва примет участие в церемонии вступления в должность президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф и встретится с предпринимателями. Вечером в четверг он отправится в Пекин, где на следующий день проведет встречу с лидером КНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, луис инасиу лула да силва, китай, бразилия, в мире, шанхай
БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва, Китай, Бразилия, В мире, Шанхай
Президент Бразилии прибыл в Китай
Президент Бразилии Лула да Силва прибыл в китайский Шанхай с официальным визитом