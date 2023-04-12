https://ria.ru/20230412/kirov-1864919094.html

Кировский губернатор рассказал о газификации и дорогах в ходе прямой линии

Кировский губернатор рассказал о газификации и дорогах в ходе прямой линии - РИА Новости, 12.04.2023

Кировский губернатор рассказал о газификации и дорогах в ходе прямой линии

Губернатор Кировской области рассказал о газификации населенных пунктов, планах по ремонту дорог и поддержке военнослужащих в ходе прямой линии в социальных... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:32

2023-04-12T21:32

2023-04-12T21:32

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области рассказал о газификации населенных пунктов, планах по ремонту дорог и поддержке военнослужащих в ходе прямой линии в социальных сетях, сообщает пресс-служба правительства региона. Трансляция велась на странице главы региона в социальной сети "ВКонтакте" и собрала около 100 тысяч просмотров. За полтора часа от пользователей соцсети поступило более 1000 вопросов. "Самыми популярными в ходе прямой линии стали темы газификации региона, ремонта дорог, строительства, образования, здравоохранения, поддержки военнослужащих", - говорится в сообщении. Отвечая на вопросы жителей региона, Соколов рассказал, что инвестиции в газификацию региона увеличены в пять раз, что позволило дополнительно включить в программу 41 населенный пункт Кировской области, в том числе все районные центры южной части региона. Губернатор подчеркнул, что в программу на 2026-2030 годы войдут все районы Кировской области. Немало вопросов поступило о качестве дорог и планах их ремонта и строительства. Губернатор привел в качестве примера участок дороги Киров - Слободской, на состояние которого поступало много жалоб. Благодаря взаимодействию с федеральными ведомствами на днях работы здесь уже начались. Также повышенное внимание уделяется и муниципальным дорогам, для чего из областного бюджета дополнительно выделен миллиард рублей. Соколов рассказал и о "дорожной" программе на пять лет - за этот период в регионе планируется отремонтировать и построить 2 тысячи километров дорог и 69 мостов (за предыдущие пять лет было отремонтировано 1,5 тысячи километров дорог и 19 мостов). Губернатор Кировской области ответил и на вопросы о поддержке военнослужащих, подчеркнув, что она предоставляется всем защитникам Отечества и их семьям. Для них и их родных действует целый комплекс мер поддержки: бесплатное питание для детей в школах, компенсация оплаты за детский сад, бесплатный проезд, бесплатное посещение культурных мероприятий. За каждой семьей в Кировской области закреплен социальный координатор, а главам муниципальных образований обозначен срок для рассмотрения обращения семьи военнослужащего - 24 часа. Соколов также обратил внимание на одну из самых актуальных проблем, связанных со сферой образования - дефицит инженерных кадров на промышленных предприятиях. Для решения этой проблемы глава региона предложил ввести дополнительные выплаты учителям математики и физики, воспитанники которых успешно сдадут ЕГЭ по физике и профильной математике. Как отметил губернатор, чем больше ребят будут сдавать экзамены по этим предметам, тем больше возможностей у них для поступления на инженерные специальности. Он подчеркнул, что в этом году заявки на сдачу экзаменов по физике и профильной математике подали на 15% больше выпускников, чем годом раньше. Губернатор также рассказал о региональной программе, посвященной Году педагога и наставника, в центре которой - сам педагог, повышение престижа профессии. В числе мероприятий программы - обеспечение учителей жильем (за пять лет для них будет построено 111 квартир), губернаторские премии в размере 100 тысяч рублей 20 лучшим педагогам, премии регионального правительства по 50 тысяч рублей, поощрение учителей, которые подготовили стобалльников, присвоение новым улицам имен выдающихся педагогов вятского края и многое другое. "В завершение прямой линии губернатор заявил, что все поступившие вопросы проработают специалисты министерств и ведомств, на каждый вопрос будет дан ответ", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html

https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852316513.html

https://ria.ru/20230407/apk-1863876434.html

https://ria.ru/20230411/fsb-1864542475.html

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кировская область, киров, слободской, россия, игорь васильев