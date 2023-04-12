https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"

Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза" - РИА Новости, 12.04.2023

Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"

Долгожданный блокбастер "Вызов" скоро выходит в прокат. К премьере режиссер Клим Шипенко рассказал в интервью РИА Новости о впечатлениях от уникальных съемок в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:04

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Долгожданный блокбастер "Вызов" скоро выходит в прокат. К премьере режиссер Клим Шипенко рассказал в интервью РИА Новости о впечатлениях от уникальных съемок в космосе, каково было опередить Тома Круза, курьезах при создании картины, работе с главными российскими звездами и продолжении знаменитого "Холопа".— Американский режиссер Брэтт Рэтнер уже посмотрел "Вызов" и сравнил с "Армагеддоном" и "Гравитацией". Как относитесь к этому?— Мне это приятно, люблю эти фильмы, к тому же очень уважаю Брэтта. Думаю, он говорил про сильные впечатления, жанр космического кино, а не про то, что картины так уж похожи. Их объединяет атмосфера, сеттинг.— Как получилось, что Рэтнер увидел фильм одним из первых?— Мы с ним давно общаемся, он связался со мной, еще когда вышел "Текст". Причем я показал Брэтту "Вызов" не совсем законченным.— Какие чувства от того, что опередили Тома Круза в съемках в космосе?— Я очень соревновательный человек по жизни. Любое состязание дает мне силы и мотивацию. В какой-то момент сообщили, что Круз будет в это же время на МКС снимать, и мы окажемся в космосе вместе. Это была бы очень интересная встреча: "Союз" — "Аполлон".Но приятно, что наша команда сделала это раньше. Однако мы с Юлей хотели снять хорошее кино — не просто быть первыми. Выполнили ли мы эту задачу — скажут зрители. Это важнее для меня, чем опередить Тома Круза.— Что говорили коллеги, когда узнали про ваше космическое путешествие?— Замечательный режиссер Сергей Дворцевой написал мне: "Самая далекая экспедиция самой маленькой съемочной группы". Так и было: новые условия, никто не мог ничего посоветовать, сказать: "Вы лучше снимайте там, оттуда и так".Невозможно было спросить: "Как вы работали, как ставить свет?" Если бы был такой человек, я бы запер его в комнате и двое суток забрасывал вопросами. Но все было в первый раз, адреналин зашкаливал.При этом — такой же съемочный процесс, когда за определенное время ты должен показать, на что способен.— Приходилось переключаться в режим многозадачности?— Там все сложно: я был режиссером, оператором, осветителем, механиком камер, художником-постановщиком. Мы работали 24 часа в сутки с небольшим перерывом на сон. Толком в иллюминатор не успели посмотреть. Только через камеру. Времени для рефлексии не было.Лишь когда мы с Юлей поняли, что все отсняли, прилетели в американский купол и насладились видом Земли.Конечно, было чувство эйфории — все испытал за первые 15 секунд. А потом вспомнил, что надо работать, достал камеру и начал снимать.— Как проходила коммуникация с космонавтами? Давали советы?— Там пять человек. У них хватало своих обязанностей. Они сразу увидели, что мы серьезно настроены, а не просто хотим потусоваться, пофотографироваться на фоне иллюминаторов, и стали помогать.Мы сами таскали реквизит, одежду. Были неудачные дубли, когда кто-то не туда влетел, вовремя не остановился и закрутился на месте. Я постоянно стукался головой обо все поверхности шлемом, курьезов было много.— С американцами общались?— Немного, пару раз ужинали вместе. Они занимались своими делами, изредка издалека посматривали в нашу сторону. Но там достаточно тесно. Такого, чтобы стоять за камерой, наблюдать — невозможно.— Как собирали каст?— Про Юлю все знают — она была одной их трех кандидатур, выигравших творческий конкурс Первого канала и прошедших медкомиссию (и уже среди них я проводил актерские пробы). Внешне она тоже подходила под героиню.На роль, которую сыграл Милош Бикович, был кастинг, многие пробовались, он тоже подошел внешне. И я люблю с ним работать — мы доверяем друг другу, что важно. Это необычная для него роль — врача-профессионала.Владимир Машков присоединился довольно быстро — давно хотел с ним поработать. К тому же ему подошел персонаж. Да и все мы знаем его как актера, вопросов не возникало. И я давно поклонник Александра Балуева, еще с фильма Андрея Звягинцева "Изгнание".— Что вам дал опыт съемки в космосе как режиссеру и как человеку?— С конца 1980-х, "золотого века" космонавтики, это было моей мечтой.Полет был огромной честью, ведь всего достигших орбиты чуть меньше 600 человек. То есть примерно половина кинотеатра "Октябрь".Посмотреть на Землю с этого ракурса, испытать невесомость, убедиться, что человек может летать как птица, — фантастический опыт. И это вселило надежду, что все будет хорошо.А как режиссеру — это был огромный профессиональный вызов. На Земле большая съемочная группа — до 150 человек. Каждый что-то делает. На орбите нам с Юлей и несколькими космонавтами приходилось делать все самим. Это испытание человеческих возможностей. Например, Юля не просто актриса, но и гример, реквизитор.— Повторили бы такой опыт, что-то снять в космосе?— Да, завтра же! Долго бы не думал!— На какой стадии работа над "Холопом 2"?— Уже начал снимать. В прошлом году сделали небольшой блок, основная часть впереди.Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее. Новую героиню, которую играет Аглая Тарасова, будет перевоспитывать герой Милоша Биковича.Хочется сделать еще более успешное кино. К тому же я никогда не снимал продолжений. Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией.

https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html

космос

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

том круз, милош бикович, клим шипенко, юлия пересильд, александр балуев, кино и сериалы, знаменитости, космос, что посмотреть