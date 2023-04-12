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Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза" - РИА Новости, 12.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 12.04.2023 (обновлено: 08:04 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html
Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"
Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза" - РИА Новости, 12.04.2023
Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"
Долгожданный блокбастер "Вызов" скоро выходит в прокат. К премьере режиссер Клим Шипенко рассказал в интервью РИА Новости о впечатлениях от уникальных съемок в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:00
2023-04-12T08:04
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Долгожданный блокбастер "Вызов" скоро выходит в прокат. К премьере режиссер Клим Шипенко рассказал в интервью РИА Новости о впечатлениях от уникальных съемок в космосе, каково было опередить Тома Круза, курьезах при создании картины, работе с главными российскими звездами и продолжении знаменитого "Холопа".— Американский режиссер Брэтт Рэтнер уже посмотрел "Вызов" и сравнил с "Армагеддоном" и "Гравитацией". Как относитесь к этому?— Мне это приятно, люблю эти фильмы, к тому же очень уважаю Брэтта. Думаю, он говорил про сильные впечатления, жанр космического кино, а не про то, что картины так уж похожи. Их объединяет атмосфера, сеттинг.— Как получилось, что Рэтнер увидел фильм одним из первых?— Мы с ним давно общаемся, он связался со мной, еще когда вышел "Текст". Причем я показал Брэтту "Вызов" не совсем законченным.— Какие чувства от того, что опередили Тома Круза в съемках в космосе?— Я очень соревновательный человек по жизни. Любое состязание дает мне силы и мотивацию. В какой-то момент сообщили, что Круз будет в это же время на МКС снимать, и мы окажемся в космосе вместе. Это была бы очень интересная встреча: "Союз" — "Аполлон".Но приятно, что наша команда сделала это раньше. Однако мы с Юлей хотели снять хорошее кино — не просто быть первыми. Выполнили ли мы эту задачу — скажут зрители. Это важнее для меня, чем опередить Тома Круза.— Что говорили коллеги, когда узнали про ваше космическое путешествие?— Замечательный режиссер Сергей Дворцевой написал мне: "Самая далекая экспедиция самой маленькой съемочной группы". Так и было: новые условия, никто не мог ничего посоветовать, сказать: "Вы лучше снимайте там, оттуда и так".Невозможно было спросить: "Как вы работали, как ставить свет?" Если бы был такой человек, я бы запер его в комнате и двое суток забрасывал вопросами. Но все было в первый раз, адреналин зашкаливал.При этом — такой же съемочный процесс, когда за определенное время ты должен показать, на что способен.— Приходилось переключаться в режим многозадачности?— Там все сложно: я был режиссером, оператором, осветителем, механиком камер, художником-постановщиком. Мы работали 24 часа в сутки с небольшим перерывом на сон. Толком в иллюминатор не успели посмотреть. Только через камеру. Времени для рефлексии не было.Лишь когда мы с Юлей поняли, что все отсняли, прилетели в американский купол и насладились видом Земли.Конечно, было чувство эйфории — все испытал за первые 15 секунд. А потом вспомнил, что надо работать, достал камеру и начал снимать.— Как проходила коммуникация с космонавтами? Давали советы?— Там пять человек. У них хватало своих обязанностей. Они сразу увидели, что мы серьезно настроены, а не просто хотим потусоваться, пофотографироваться на фоне иллюминаторов, и стали помогать.Мы сами таскали реквизит, одежду. Были неудачные дубли, когда кто-то не туда влетел, вовремя не остановился и закрутился на месте. Я постоянно стукался головой обо все поверхности шлемом, курьезов было много.— С американцами общались?— Немного, пару раз ужинали вместе. Они занимались своими делами, изредка издалека посматривали в нашу сторону. Но там достаточно тесно. Такого, чтобы стоять за камерой, наблюдать — невозможно.— Как собирали каст?— Про Юлю все знают — она была одной их трех кандидатур, выигравших творческий конкурс Первого канала и прошедших медкомиссию (и уже среди них я проводил актерские пробы). Внешне она тоже подходила под героиню.На роль, которую сыграл Милош Бикович, был кастинг, многие пробовались, он тоже подошел внешне. И я люблю с ним работать — мы доверяем друг другу, что важно. Это необычная для него роль — врача-профессионала.Владимир Машков присоединился довольно быстро — давно хотел с ним поработать. К тому же ему подошел персонаж. Да и все мы знаем его как актера, вопросов не возникало. И я давно поклонник Александра Балуева, еще с фильма Андрея Звягинцева "Изгнание".— Что вам дал опыт съемки в космосе как режиссеру и как человеку?— С конца 1980-х, "золотого века" космонавтики, это было моей мечтой.Полет был огромной честью, ведь всего достигших орбиты чуть меньше 600 человек. То есть примерно половина кинотеатра "Октябрь".Посмотреть на Землю с этого ракурса, испытать невесомость, убедиться, что человек может летать как птица, — фантастический опыт. И это вселило надежду, что все будет хорошо.А как режиссеру — это был огромный профессиональный вызов. На Земле большая съемочная группа — до 150 человек. Каждый что-то делает. На орбите нам с Юлей и несколькими космонавтами приходилось делать все самим. Это испытание человеческих возможностей. Например, Юля не просто актриса, но и гример, реквизитор.— Повторили бы такой опыт, что-то снять в космосе?— Да, завтра же! Долго бы не думал!— На какой стадии работа над "Холопом 2"?— Уже начал снимать. В прошлом году сделали небольшой блок, основная часть впереди.Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее. Новую героиню, которую играет Аглая Тарасова, будет перевоспитывать герой Милоша Биковича.Хочется сделать еще более успешное кино. К тому же я никогда не снимал продолжений. Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией.
https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html
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Анна Нехаева
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том круз, милош бикович, клим шипенко, юлия пересильд, александр балуев, кино и сериалы, знаменитости, космос, что посмотреть
Том Круз, Милош Бикович, Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Александр Балуев, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Космос, что посмотреть

Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"

© Фото : предоставлено компанией СТВРежиссер Клим Шипенко
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Долгожданный блокбастер "Вызов" скоро выходит в прокат. К премьере режиссер Клим Шипенко рассказал в интервью РИА Новости о впечатлениях от уникальных съемок в космосе, каково было опередить Тома Круза, курьезах при создании картины, работе с главными российскими звездами и продолжении знаменитого "Холопа".
— Американский режиссер Брэтт Рэтнер уже посмотрел "Вызов" и сравнил с "Армагеддоном" и "Гравитацией". Как относитесь к этому?
— Мне это приятно, люблю эти фильмы, к тому же очень уважаю Брэтта. Думаю, он говорил про сильные впечатления, жанр космического кино, а не про то, что картины так уж похожи. Их объединяет атмосфера, сеттинг.
— Как получилось, что Рэтнер увидел фильм одним из первых?
— Мы с ним давно общаемся, он связался со мной, еще когда вышел "Текст". Причем я показал Брэтту "Вызов" не совсем законченным.
© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкКинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
Кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса"
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Кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
— Какие чувства от того, что опередили Тома Круза в съемках в космосе?
— Я очень соревновательный человек по жизни. Любое состязание дает мне силы и мотивацию. В какой-то момент сообщили, что Круз будет в это же время на МКС снимать, и мы окажемся в космосе вместе. Это была бы очень интересная встреча: "Союз" — "Аполлон".
Но приятно, что наша команда сделала это раньше. Однако мы с Юлей хотели снять хорошее кино — не просто быть первыми. Выполнили ли мы эту задачу — скажут зрители. Это важнее для меня, чем опередить Тома Круза.
— Что говорили коллеги, когда узнали про ваше космическое путешествие?
— Замечательный режиссер Сергей Дворцевой написал мне: "Самая далекая экспедиция самой маленькой съемочной группы". Так и было: новые условия, никто не мог ничего посоветовать, сказать: "Вы лучше снимайте там, оттуда и так".
Невозможно было спросить: "Как вы работали, как ставить свет?" Если бы был такой человек, я бы запер его в комнате и двое суток забрасывал вопросами. Но все было в первый раз, адреналин зашкаливал.
При этом — такой же съемочный процесс, когда за определенное время ты должен показать, на что способен.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Член съемочной группы фильма "Вызов", режиссер Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

Экипаж корабля Союза МС-18 вернулся на Землю

Член съемочной группы фильма "Вызов", режиссер Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

© РИА Новости / POOL
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1 из 3
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3
© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергияп | Перейти в медиабанк

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции

© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергияп
Перейти в медиабанк
3 из 3

Член съемочной группы фильма "Вызов", режиссер Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

© РИА Новости / POOL
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1 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции

© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергияп
Перейти в медиабанк
3 из 3
Приходилось переключаться в режим многозадачности?
— Там все сложно: я был режиссером, оператором, осветителем, механиком камер, художником-постановщиком. Мы работали 24 часа в сутки с небольшим перерывом на сон. Толком в иллюминатор не успели посмотреть. Только через камеру. Времени для рефлексии не было.
Лишь когда мы с Юлей поняли, что все отсняли, прилетели в американский купол и насладились видом Земли.
Конечно, было чувство эйфории — все испытал за первые 15 секунд. А потом вспомнил, что надо работать, достал камеру и начал снимать.
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов"
Как проходила коммуникация с космонавтами? Давали советы?
— Там пять человек. У них хватало своих обязанностей. Они сразу увидели, что мы серьезно настроены, а не просто хотим потусоваться, пофотографироваться на фоне иллюминаторов, и стали помогать.
Мы сами таскали реквизит, одежду. Были неудачные дубли, когда кто-то не туда влетел, вовремя не остановился и закрутился на месте. Я постоянно стукался головой обо все поверхности шлемом, курьезов было много.
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
1 из 3
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)

Сцена из фильма "Вызов"

Кадр из фильма Вызов

Сцена из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)

Момент из фильма "Вызов"

Кадр из фильма Вызов

Момент из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
3 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
1 из 3

Сцена из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3

Момент из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
3 из 3
— С американцами общались?
— Немного, пару раз ужинали вместе. Они занимались своими делами, изредка издалека посматривали в нашу сторону. Но там достаточно тесно. Такого, чтобы стоять за камерой, наблюдать — невозможно.
— Как собирали каст?
— Про Юлю все знают — она была одной их трех кандидатур, выигравших творческий конкурс Первого канала и прошедших медкомиссию (и уже среди них я проводил актерские пробы). Внешне она тоже подходила под героиню.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
На роль, которую сыграл Милош Бикович, был кастинг, многие пробовались, он тоже подошел внешне. И я люблю с ним работать — мы доверяем друг другу, что важно. Это необычная для него роль — врача-профессионала.
Владимир Машков присоединился довольно быстро — давно хотел с ним поработать. К тому же ему подошел персонаж. Да и все мы знаем его как актера, вопросов не возникало. И я давно поклонник Александра Балуева, еще с фильма Андрея Звягинцева "Изгнание".
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 3
© Фото предоставлено Первым каналом

Сцена из фильма "Вызов"

Кадр из фильма Вызов

Сцена из фильма "Вызов"

© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 3
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
3 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 3

Сцена из фильма "Вызов"

© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
3 из 3
— Что вам дал опыт съемки в космосе как режиссеру и как человеку?
— С конца 1980-х, "золотого века" космонавтики, это было моей мечтой.
Полет был огромной честью, ведь всего достигших орбиты чуть меньше 600 человек. То есть примерно половина кинотеатра "Октябрь".
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
1 из 3
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)

Сцена из фильма "Вызов"

Кадр из фильма Вызов

Сцена из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)

Момент из фильма "Вызов"

Кадр из фильма Вызов

Момент из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
3 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
1 из 3

Сцена из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3

Момент из фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
3 из 3
Посмотреть на Землю с этого ракурса, испытать невесомость, убедиться, что человек может летать как птица, — фантастический опыт. И это вселило надежду, что все будет хорошо.
А как режиссеру — это был огромный профессиональный вызов. На Земле большая съемочная группа — до 150 человек. Каждый что-то делает. На орбите нам с Юлей и несколькими космонавтами приходилось делать все самим. Это испытание человеческих возможностей. Например, Юля не просто актриса, но и гример, реквизитор.
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
— Повторили бы такой опыт, что-то снять в космосе?
— Да, завтра же! Долго бы не думал!
На какой стадии работа над "Холопом 2"?
— Уже начал снимать. В прошлом году сделали небольшой блок, основная часть впереди.
Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее. Новую героиню, которую играет Аглая Тарасова, будет перевоспитывать герой Милоша Биковича.
© Фото : пресс-служба Централ ПартнершипФото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
1 из 3
© Фото : ГПМ КИТНа съемках фильма "Холоп"
На съемках фильма Холоп
На съемках фильма "Холоп"
© Фото : ГПМ КИТ
2 из 3
© Фото : пресс-служба Централ ПартнершипФото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
3 из 3
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
1 из 3
На съемках фильма "Холоп"
© Фото : ГПМ КИТ
2 из 3
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
3 из 3
Хочется сделать еще более успешное кино. К тому же я никогда не снимал продолжений. Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией.
Актер Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко Холоп в кинотеатре КАРО 11 Октябрь на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами
23 марта, 08:00
 
КультураТом КрузМилош БиковичКлим ШипенкоЮлия ПересильдАлександр БалуевКино и сериалыЗнаменитостиКосмосчто посмотреть
 
 
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