Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Долгожданный блокбастер "Вызов" скоро выходит в прокат. К премьере режиссер Клим Шипенко рассказал в интервью РИА Новости о впечатлениях от уникальных съемок в космосе, каково было опередить Тома Круза, курьезах при создании картины, работе с главными российскими звездами и продолжении знаменитого "Холопа".— Американский режиссер Брэтт Рэтнер уже посмотрел "Вызов" и сравнил с "Армагеддоном" и "Гравитацией". Как относитесь к этому?— Мне это приятно, люблю эти фильмы, к тому же очень уважаю Брэтта. Думаю, он говорил про сильные впечатления, жанр космического кино, а не про то, что картины так уж похожи. Их объединяет атмосфера, сеттинг.— Как получилось, что Рэтнер увидел фильм одним из первых?— Мы с ним давно общаемся, он связался со мной, еще когда вышел "Текст". Причем я показал Брэтту "Вызов" не совсем законченным.— Какие чувства от того, что опередили Тома Круза в съемках в космосе?— Я очень соревновательный человек по жизни. Любое состязание дает мне силы и мотивацию. В какой-то момент сообщили, что Круз будет в это же время на МКС снимать, и мы окажемся в космосе вместе. Это была бы очень интересная встреча: "Союз" — "Аполлон".Но приятно, что наша команда сделала это раньше. Однако мы с Юлей хотели снять хорошее кино — не просто быть первыми. Выполнили ли мы эту задачу — скажут зрители. Это важнее для меня, чем опередить Тома Круза.— Что говорили коллеги, когда узнали про ваше космическое путешествие?— Замечательный режиссер Сергей Дворцевой написал мне: "Самая далекая экспедиция самой маленькой съемочной группы". Так и было: новые условия, никто не мог ничего посоветовать, сказать: "Вы лучше снимайте там, оттуда и так".Невозможно было спросить: "Как вы работали, как ставить свет?" Если бы был такой человек, я бы запер его в комнате и двое суток забрасывал вопросами. Но все было в первый раз, адреналин зашкаливал.При этом — такой же съемочный процесс, когда за определенное время ты должен показать, на что способен.— Приходилось переключаться в режим многозадачности?— Там все сложно: я был режиссером, оператором, осветителем, механиком камер, художником-постановщиком. Мы работали 24 часа в сутки с небольшим перерывом на сон. Толком в иллюминатор не успели посмотреть. Только через камеру. Времени для рефлексии не было.Лишь когда мы с Юлей поняли, что все отсняли, прилетели в американский купол и насладились видом Земли.Конечно, было чувство эйфории — все испытал за первые 15 секунд. А потом вспомнил, что надо работать, достал камеру и начал снимать.— Как проходила коммуникация с космонавтами? Давали советы?— Там пять человек. У них хватало своих обязанностей. Они сразу увидели, что мы серьезно настроены, а не просто хотим потусоваться, пофотографироваться на фоне иллюминаторов, и стали помогать.Мы сами таскали реквизит, одежду. Были неудачные дубли, когда кто-то не туда влетел, вовремя не остановился и закрутился на месте. Я постоянно стукался головой обо все поверхности шлемом, курьезов было много.— С американцами общались?— Немного, пару раз ужинали вместе. Они занимались своими делами, изредка издалека посматривали в нашу сторону. Но там достаточно тесно. Такого, чтобы стоять за камерой, наблюдать — невозможно.— Как собирали каст?— Про Юлю все знают — она была одной их трех кандидатур, выигравших творческий конкурс Первого канала и прошедших медкомиссию (и уже среди них я проводил актерские пробы). Внешне она тоже подходила под героиню.На роль, которую сыграл Милош Бикович, был кастинг, многие пробовались, он тоже подошел внешне. И я люблю с ним работать — мы доверяем друг другу, что важно. Это необычная для него роль — врача-профессионала.Владимир Машков присоединился довольно быстро — давно хотел с ним поработать. К тому же ему подошел персонаж. Да и все мы знаем его как актера, вопросов не возникало. И я давно поклонник Александра Балуева, еще с фильма Андрея Звягинцева "Изгнание".— Что вам дал опыт съемки в космосе как режиссеру и как человеку?— С конца 1980-х, "золотого века" космонавтики, это было моей мечтой.Полет был огромной честью, ведь всего достигших орбиты чуть меньше 600 человек. То есть примерно половина кинотеатра "Октябрь".Посмотреть на Землю с этого ракурса, испытать невесомость, убедиться, что человек может летать как птица, — фантастический опыт. И это вселило надежду, что все будет хорошо.А как режиссеру — это был огромный профессиональный вызов. На Земле большая съемочная группа — до 150 человек. Каждый что-то делает. На орбите нам с Юлей и несколькими космонавтами приходилось делать все самим. Это испытание человеческих возможностей. Например, Юля не просто актриса, но и гример, реквизитор.— Повторили бы такой опыт, что-то снять в космосе?— Да, завтра же! Долго бы не думал!— На какой стадии работа над "Холопом 2"?— Уже начал снимать. В прошлом году сделали небольшой блок, основная часть впереди.Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее. Новую героиню, которую играет Аглая Тарасова, будет перевоспитывать герой Милоша Биковича.Хочется сделать еще более успешное кино. К тому же я никогда не снимал продолжений. Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Долгожданный блокбастер "Вызов" скоро выходит в прокат. К премьере режиссер Клим Шипенко рассказал в интервью РИА Новости о впечатлениях от уникальных съемок в космосе, каково было опередить Тома Круза, курьезах при создании картины, работе с главными российскими звездами и продолжении знаменитого "Холопа".
— Американский режиссер Брэтт Рэтнер уже посмотрел "Вызов" и сравнил с "Армагеддоном" и "Гравитацией". Как относитесь к этому?
— Мне это приятно, люблю эти фильмы, к тому же очень уважаю Брэтта. Думаю, он говорил про сильные впечатления, жанр космического кино, а не про то, что картины так уж похожи. Их объединяет атмосфера, сеттинг.
— Как получилось, что Рэтнер увидел фильм одним из первых?
— Мы с ним давно общаемся, он связался со мной, еще когда вышел "Текст". Причем я показал Брэтту "Вызов" не совсем законченным.
Кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
— Какие чувства от того, что опередили Тома Круза в съемках в космосе?
— Я очень соревновательный человек по жизни. Любое состязание дает мне силы и мотивацию. В какой-то момент сообщили, что Круз будет в это же время на МКС снимать, и мы окажемся в космосе вместе. Это была бы очень интересная встреча: "Союз" — "Аполлон".
Но приятно, что наша команда сделала это раньше. Однако мы с Юлей хотели снять хорошее кино — не просто быть первыми. Выполнили ли мы эту задачу — скажут зрители. Это важнее для меня, чем опередить Тома Круза.
— Что говорили коллеги, когда узнали про ваше космическое путешествие?
— Замечательный режиссер Сергей Дворцевой написал мне: "Самая далекая экспедиция самой маленькой съемочной группы". Так и было: новые условия, никто не мог ничего посоветовать, сказать: "Вы лучше снимайте там, оттуда и так".
Невозможно было спросить: "Как вы работали, как ставить свет?" Если бы был такой человек, я бы запер его в комнате и двое суток забрасывал вопросами. Но все было в первый раз, адреналин зашкаливал.
При этом — такой же съемочный процесс, когда за определенное время ты должен показать, на что способен.
Член съемочной группы фильма "Вызов", режиссер Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
Член съемочной группы фильма "Вызов", режиссер Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
Член съемочной группы фильма "Вызов", режиссер Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
— Приходилось переключаться в режим многозадачности?
— Там все сложно: я был режиссером, оператором, осветителем, механиком камер, художником-постановщиком. Мы работали 24 часа в сутки с небольшим перерывом на сон. Толком в иллюминатор не успели посмотреть. Только через камеру. Времени для рефлексии не было.
Лишь когда мы с Юлей поняли, что все отсняли, прилетели в американский купол и насладились видом Земли.
Конечно, было чувство эйфории — все испытал за первые 15 секунд. А потом вспомнил, что надо работать, достал камеру и начал снимать.
— Как проходила коммуникация с космонавтами? Давали советы?
— Там пять человек. У них хватало своих обязанностей. Они сразу увидели, что мы серьезно настроены, а не просто хотим потусоваться, пофотографироваться на фоне иллюминаторов, и стали помогать.
Мы сами таскали реквизит, одежду. Были неудачные дубли, когда кто-то не туда влетел, вовремя не остановился и закрутился на месте. Я постоянно стукался головой обо все поверхности шлемом, курьезов было много.
— Немного, пару раз ужинали вместе. Они занимались своими делами, изредка издалека посматривали в нашу сторону. Но там достаточно тесно. Такого, чтобы стоять за камерой, наблюдать — невозможно.
— Как собирали каст?
— Про Юлю все знают — она была одной их трех кандидатур, выигравших творческий конкурс Первого канала и прошедших медкомиссию (и уже среди них я проводил актерские пробы). Внешне она тоже подходила под героиню.
На роль, которую сыграл Милош Бикович, был кастинг, многие пробовались, он тоже подошел внешне. И я люблю с ним работать — мы доверяем друг другу, что важно. Это необычная для него роль — врача-профессионала.
Владимир Машков присоединился довольно быстро — давно хотел с ним поработать. К тому же ему подошел персонаж. Да и все мы знаем его как актера, вопросов не возникало. И я давно поклонник Александра Балуева, еще с фильма Андрея Звягинцева "Изгнание".
Посмотреть на Землю с этого ракурса, испытать невесомость, убедиться, что человек может летать как птица, — фантастический опыт. И это вселило надежду, что все будет хорошо.
А как режиссеру — это был огромный профессиональный вызов. На Земле большая съемочная группа — до 150 человек. Каждый что-то делает. На орбите нам с Юлей и несколькими космонавтами приходилось делать все самим. Это испытание человеческих возможностей. Например, Юля не просто актриса, но и гример, реквизитор.
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