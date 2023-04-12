https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html
Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов
Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов - РИА Новости, 12.04.2023
Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем официальном Telegram-канале, что обсудил с замминистра обороны России Тимуром Ивановым... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:49
2023-04-12T17:49
2023-04-12T17:49
омская область
омская область
донецкая народная республика
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виталий хоценко
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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем официальном Telegram-канале, что обсудил с замминистра обороны России Тимуром Ивановым возможность привлечь военных строителей для возведения школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Виталий Хоценко отметил колоссальный опыт военно-строительного комплекса. Он привел в пример свою практику работы с ВСК во время его руководства ДНР, добавив, что военные строят быстро и качественно. "Обсудил с заместителем министра обороны России Тимуром Вадимовичем Ивановым возможность включить военных специалистов в процесс строительства проблемных объектов - школ, детских садов и учреждений здравоохранения", - написал глава Омской области. Ранее Виталий Хоценко заявил, что намерен расторгать контракты с подрядчиками, которые срывают сроки и планы строительства школ, детсадов и больниц по национальным проектам.
https://ria.ru/20230411/khotsenko-1864504989.html
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омская область, донецкая народная республика, россия, виталий хоценко, тимур иванов
Омская область , Омская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Виталий Хоценко, Тимур Иванов
Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов
Хоценко планирует привлечь военных для строительства соцобъектов в Омской области
ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем официальном Telegram-канале, что обсудил с замминистра обороны России Тимуром Ивановым возможность привлечь военных строителей для возведения школ, детских садов и учреждений здравоохранения.
Виталий Хоценко отметил колоссальный опыт военно-строительного комплекса. Он привел в пример свою практику работы с ВСК во время его руководства ДНР
, добавив, что военные строят быстро и качественно.
"Обсудил с заместителем министра обороны России Тимуром Вадимовичем Ивановым возможность включить военных специалистов в процесс строительства проблемных объектов - школ, детских садов и учреждений здравоохранения", - написал глава Омской области.
Ранее Виталий Хоценко заявил, что намерен расторгать контракты с подрядчиками, которые срывают сроки и планы строительства школ, детсадов и больниц по национальным проектам.
Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи