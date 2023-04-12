https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html

Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов

Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов - РИА Новости, 12.04.2023

Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем официальном Telegram-канале, что обсудил с замминистра обороны России Тимуром Ивановым... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:49

2023-04-12T17:49

2023-04-12T17:49

омская область

омская область

донецкая народная республика

россия

виталий хоценко

тимур иванов

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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем официальном Telegram-канале, что обсудил с замминистра обороны России Тимуром Ивановым возможность привлечь военных строителей для возведения школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Виталий Хоценко отметил колоссальный опыт военно-строительного комплекса. Он привел в пример свою практику работы с ВСК во время его руководства ДНР, добавив, что военные строят быстро и качественно. "Обсудил с заместителем министра обороны России Тимуром Вадимовичем Ивановым возможность включить военных специалистов в процесс строительства проблемных объектов - школ, детских садов и учреждений здравоохранения", - написал глава Омской области. Ранее Виталий Хоценко заявил, что намерен расторгать контракты с подрядчиками, которые срывают сроки и планы строительства школ, детсадов и больниц по национальным проектам.

https://ria.ru/20230411/khotsenko-1864504989.html

омская область

донецкая народная республика

россия

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омская область, донецкая народная республика, россия, виталий хоценко, тимур иванов