https://ria.ru/20230412/kharkov-1864766975.html
СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге
СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге
Жители поселка Казачья Лопань в Харьковской области Украины хотят, чтобы над ними постоянно развевался российский флаг, сообщает испанская газета Pais со... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:40
2023-04-12T13:40
2023-04-12T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители поселка Казачья Лопань в Харьковской области Украины хотят, чтобы над ними постоянно развевался российский флаг, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на местную жительницу. "(Она) не скрывает, что есть жители, которые мечтают, чтобы в Казачьей Лопани постоянно развевался российский флаг", - пишет газета. Поселок Казачья Лопань находится в нескольких километрах от границы с Россией, в нем располагается железнодорожная станция на линии Харьков - Белгород. С февраля по сентябрь 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, Казачья Лопань вместе с отдельными районами Харьковской области была под контролем России.
https://ria.ru/20230406/kharkovskaya-1863542804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
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СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге
Pais: жители Казачьей Лопани под Харьковом хотят, чтобы над ней развевался флаг России