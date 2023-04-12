https://ria.ru/20230412/kharkov-1864766975.html

СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге

СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге

Жители поселка Казачья Лопань в Харьковской области Украины хотят, чтобы над ними постоянно развевался российский флаг, сообщает испанская газета Pais со... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:40

2023-04-12T13:40

2023-04-12T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_4066c4b7c3406e21cf61df9b84e3da1a.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители поселка Казачья Лопань в Харьковской области Украины хотят, чтобы над ними постоянно развевался российский флаг, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на местную жительницу. "(Она) не скрывает, что есть жители, которые мечтают, чтобы в Казачьей Лопани постоянно развевался российский флаг", - пишет газета. Поселок Казачья Лопань находится в нескольких километрах от границы с Россией, в нем располагается железнодорожная станция на линии Харьков - Белгород. С февраля по сентябрь 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, Казачья Лопань вместе с отдельными районами Харьковской области была под контролем России.

https://ria.ru/20230406/kharkovskaya-1863542804.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр