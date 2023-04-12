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СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/kharkov-1864766975.html
СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге
СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге
Жители поселка Казачья Лопань в Харьковской области Украины хотят, чтобы над ними постоянно развевался российский флаг, сообщает испанская газета Pais со... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:40
2023-04-12T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители поселка Казачья Лопань в Харьковской области Украины хотят, чтобы над ними постоянно развевался российский флаг, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на местную жительницу. "(Она) не скрывает, что есть жители, которые мечтают, чтобы в Казачьей Лопани постоянно развевался российский флаг", - пишет газета. Поселок Казачья Лопань находится в нескольких километрах от границы с Россией, в нем располагается железнодорожная станция на линии Харьков - Белгород. С февраля по сентябрь 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, Казачья Лопань вместе с отдельными районами Харьковской области была под контролем России.
https://ria.ru/20230406/kharkovskaya-1863542804.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: жители поселка в Харьковской области мечтают о российском флаге

Pais: жители Казачьей Лопани под Харьковом хотят, чтобы над ней развевался флаг России

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВыдача российских паспортов в Харьковской области
Выдача российских паспортов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Выдача российских паспортов в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители поселка Казачья Лопань в Харьковской области Украины хотят, чтобы над ними постоянно развевался российский флаг, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на местную жительницу.
"(Она) не скрывает, что есть жители, которые мечтают, чтобы в Казачьей Лопани постоянно развевался российский флаг", - пишет газета.
Поселок Казачья Лопань находится в нескольких километрах от границы с Россией, в нем располагается железнодорожная станция на линии Харьков - Белгород. С февраля по сентябрь 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, Казачья Лопань вместе с отдельными районами Харьковской области была под контролем России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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