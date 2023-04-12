Times без объяснения удалила интервью российского посла об Украине
Посол в Лондоне Келин сообщил, что британская газета Times удалила его интервью об Украине
Посол России в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Британская газета Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным со своего сайта, говорится в письме главы дипмиссии главному редактору издания Тони Галлахеру.
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"Я считаю крайне показательным, что мое интервью о ситуации на Украине (от 9 апреля), которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей (почти 400 комментариев в течение двух дней), было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения", — отметил дипломат в обращении.
Он допустил, что это решение газета могла принять после распоряжения британских властей.
Интервью с Келиным на сайте Times вышло 9 апреля. В нем посол заявил, что Россия получает предложения о посредничестве в урегулировании ситуации на Украине от многих государств и даже от некоторых групп в Великобритании. Глава диппредставительства также подчеркнул, что Москва не зависит от политической поддержки Пекина, поскольку Россия не находится в изоляции и может положиться и на другие страны — члены БРИКС.