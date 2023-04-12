https://ria.ru/20230412/kelin-1864854011.html

Times без объяснения удалила интервью российского посла об Украине

Times без объяснения удалила интервью российского посла об Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Times без объяснения удалила интервью российского посла об Украине

Британская газета Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным со своего сайта, говорится в письме главы дипмиссии главному редактору... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:06

2023-04-12T17:06

2023-04-12T18:03

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Британская газета Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным со своего сайта, говорится в письме главы дипмиссии главному редактору издания Тони Галлахеру. Он допустил, что это решение газета могла принять после распоряжения британских властей.Интервью с Келиным на сайте Times вышло 9 апреля. В нем посол заявил, что Россия получает предложения о посредничестве в урегулировании ситуации на Украине от многих государств и даже от некоторых групп в Великобритании. Глава диппредставительства также подчеркнул, что Москва не зависит от политической поддержки Пекина, поскольку Россия не находится в изоляции и может положиться и на другие страны — члены БРИКС.

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, андрей келин, брикс, великобритания