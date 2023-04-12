https://ria.ru/20230412/kazn-1864655621.html

"Новые люди" выступили за сохранение позиции по мораторию на смертную казнь

"Новые люди" выступили за сохранение позиции по мораторию на смертную казнь - РИА Новости, 12.04.2023

"Новые люди" выступили за сохранение позиции по мораторию на смертную казнь

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:27

2023-04-12T07:27

2023-04-12T07:39

россия

валерий зорькин

сергей миронов

олег морозов

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по мораторию на смертную казнь в стране, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В начале апреля к Зорькину обратился лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, попросив КС РФ пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция Конституционного суда с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. "Прошу вас сохранить позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении невозможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами", - указывается в документе. В обращении Даванков также апеллирует к коллегам по Думе, в частности, указывает, что "один из лидеров парламентской фракции" ранее уже отправлял Зорькину письмо с просьбой пересмотреть позицию КС РФ в отношении отмены моратория на смертную казнь. Партия "Новые люди" считает, что возвращение смертной казни приведет к негативным социально-политическим последствиям, указывает депутат. Отмечается, что смертная казнь снижает ценность жизни человека как таковой, создает в обществе жестокую атмосферу и приводит к дегуманизации общества. Смертная казнь "не приводит к снижению уровня преступности и не является сдерживающим фактором" - ключевым фактором сдерживания роста преступности, указывает депутат, является неотвратимость наказания для всех, кто нарушает закон, "а не его форма". "Никто и никогда не будет застрахован от судебных ошибок, а ужесточение наказания за тяжкие преступления вряд ли успокоит людей. Скорее, прибавит тревожности и жестокости. Поэтому мы просим Конституционный суд подтвердить свою позицию по мораторию на смертную казнь", - указал политик в комментарии РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.

https://ria.ru/20230406/kazn-1863487573.html

https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html

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россия, валерий зорькин, сергей миронов, олег морозов, общество