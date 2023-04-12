https://ria.ru/20230412/kazn-1864655621.html
"Новые люди" выступили за сохранение позиции по мораторию на смертную казнь
"Новые люди" выступили за сохранение позиции по мораторию на смертную казнь - РИА Новости, 12.04.2023
"Новые люди" выступили за сохранение позиции по мораторию на смертную казнь
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:27
2023-04-12T07:27
2023-04-12T07:39
россия
валерий зорькин
сергей миронов
олег морозов
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по мораторию на смертную казнь в стране, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В начале апреля к Зорькину обратился лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, попросив КС РФ пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция Конституционного суда с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. "Прошу вас сохранить позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении невозможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами", - указывается в документе. В обращении Даванков также апеллирует к коллегам по Думе, в частности, указывает, что "один из лидеров парламентской фракции" ранее уже отправлял Зорькину письмо с просьбой пересмотреть позицию КС РФ в отношении отмены моратория на смертную казнь. Партия "Новые люди" считает, что возвращение смертной казни приведет к негативным социально-политическим последствиям, указывает депутат. Отмечается, что смертная казнь снижает ценность жизни человека как таковой, создает в обществе жестокую атмосферу и приводит к дегуманизации общества. Смертная казнь "не приводит к снижению уровня преступности и не является сдерживающим фактором" - ключевым фактором сдерживания роста преступности, указывает депутат, является неотвратимость наказания для всех, кто нарушает закон, "а не его форма". "Никто и никогда не будет застрахован от судебных ошибок, а ужесточение наказания за тяжкие преступления вряд ли успокоит людей. Скорее, прибавит тревожности и жестокости. Поэтому мы просим Конституционный суд подтвердить свою позицию по мораторию на смертную казнь", - указал политик в комментарии РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.
https://ria.ru/20230406/kazn-1863487573.html
https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html
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россия, валерий зорькин, сергей миронов, олег морозов, общество
Россия, Валерий Зорькин, Сергей Миронов, Олег Морозов, Общество
"Новые люди" выступили за сохранение позиции по мораторию на смертную казнь
"Новые люди" попросили КС России сохранить позицию по мораторию на смертную казнь
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по мораторию на смертную казнь в стране, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
В начале апреля к Зорькину обратился лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов
, попросив КС РФ пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы Олег Морозов
("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция Конституционного суда с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена.
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"Прошу вас сохранить позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении невозможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами", - указывается в документе.
В обращении Даванков также апеллирует к коллегам по Думе, в частности, указывает, что "один из лидеров парламентской фракции" ранее уже отправлял Зорькину письмо с просьбой пересмотреть позицию КС РФ в отношении отмены моратория на смертную казнь.
Партия "Новые люди" считает, что возвращение смертной казни приведет к негативным социально-политическим последствиям, указывает депутат. Отмечается, что смертная казнь снижает ценность жизни человека как таковой, создает в обществе жестокую атмосферу и приводит к дегуманизации общества. Смертная казнь "не приводит к снижению уровня преступности и не является сдерживающим фактором" - ключевым фактором сдерживания роста преступности, указывает депутат, является неотвратимость наказания для всех, кто нарушает закон, "а не его форма".
"Никто и никогда не будет застрахован от судебных ошибок, а ужесточение наказания за тяжкие преступления вряд ли успокоит людей. Скорее, прибавит тревожности и жестокости. Поэтому мы просим Конституционный суд подтвердить свою позицию по мораторию на смертную казнь", - указал политик в комментарии РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.
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