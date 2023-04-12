https://ria.ru/20230412/kanada-1864695956.html

Украина надеется получить от Канады конфискованные российские активы

Украина надеется получить от Канады конфискованные российские активы - РИА Новости, 12.04.2023

Украина надеется получить от Канады конфискованные российские активы

Канада намерена передать средства от конфискованных активов, принадлежащих Российской Федерации, на оборону и восстановление Украины, написал в среду в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:31

2023-04-12T10:31

2023-04-12T10:47

в мире

россия

украина

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денис шмыгаль

джастин трюдо

христя фриланд

нато

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канада намерена передать средства от конфискованных активов, принадлежащих Российской Федерации, на оборону и восстановление Украины, написал в среду в телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо, вице-премьером Христей Фриланд представителями деловых кругов и пенсионных фондов Канады. "Новые санкции. Канада ввела еще один пакет ограничений против русских юридических и физических лиц. В санкции, в частности, попала компания "Волга-Днепр", самолет АН-124, которой был заблокирован в Канаде. Следующий шаг – конфискация "Руслана" и других активов и передача их в пользу Украины", - написал Шмыгаль. Он отметил, что Канада объявила о новом пакете военной помощи. Речь идет о 21 тысячи штурмовых винтовках, 38 пулеметах и более 2,4 миллиона патронов. Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, сообщила во вторник пресс-служба правительства страны. В сообщении говорится, что организации в основном представляют собой военно-технические и логистические компании, а лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230411/soglashenie-1864629094.html

https://ria.ru/20230412/investitsii-1864661333.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, канада, денис шмыгаль, джастин трюдо, христя фриланд, нато