https://ria.ru/20230412/kamchatka-1864651129.html

Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров

Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2023

Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров

Слой пепла, который выпал после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, в некоторых местах достигает двадцати сантиметров, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:30

2023-04-12T06:30

2023-04-12T06:31

происшествия

камчатка

камчатский край

шивелуч

последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Слой пепла, который выпал после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, в некоторых местах достигает двадцати сантиметров, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. "В Козыревске слой пепла составил 6-8 сантиметров. В Ключах пепла существенно больше. На сегодня слой равен примерно 11 сантиметров, в местах где идет передув высота доходит до 20 сантиметров", - сказал Василевский. Он объяснил, что пепел приносит из леса, кроме того, пеплопад продолжался ночью и утром в среду. Людям в Ключах, Козыревске и Майском выдают медицинские маски и воду. Для их раздачи привлекли военных. По словам зампреда, сегодня начнется расчистка поселков от смеси пепла и снега. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/peplopad-1864507510.html

https://ria.ru/20230411/vulkan-1864437935.html

камчатка

камчатский край

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