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Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2023
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06:30 12.04.2023 (обновлено: 06:31 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kamchatka-1864651129.html
Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров
Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2023
Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров
Слой пепла, который выпал после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, в некоторых местах достигает двадцати сантиметров, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T06:30
2023-04-12T06:31
происшествия
камчатка
камчатский край
шивелуч
последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Слой пепла, который выпал после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, в некоторых местах достигает двадцати сантиметров, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. "В Козыревске слой пепла составил 6-8 сантиметров. В Ключах пепла существенно больше. На сегодня слой равен примерно 11 сантиметров, в местах где идет передув высота доходит до 20 сантиметров", - сказал Василевский. Он объяснил, что пепел приносит из леса, кроме того, пеплопад продолжался ночью и утром в среду. Людям в Ключах, Козыревске и Майском выдают медицинские маски и воду. Для их раздачи привлекли военных. По словам зампреда, сегодня начнется расчистка поселков от смеси пепла и снега. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/peplopad-1864507510.html
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864437935.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, шивелуч, последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Шивелуч, Последствия извержения вулкана Гримсвотн в Исландии
Толщина пеплового слоя на Камчатке доходит до 20 сантиметров

Василевский: толщина пеплового слоя в поселках на Камчатке доходит до 20 см

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Слой пепла, который выпал после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, в некоторых местах достигает двадцати сантиметров, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
"В Козыревске слой пепла составил 6-8 сантиметров. В Ключах пепла существенно больше. На сегодня слой равен примерно 11 сантиметров, в местах где идет передув высота доходит до 20 сантиметров", - сказал Василевский.
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Он объяснил, что пепел приносит из леса, кроме того, пеплопад продолжался ночью и утром в среду.
Людям в Ключах, Козыревске и Майском выдают медицинские маски и воду. Для их раздачи привлекли военных.
По словам зампреда, сегодня начнется расчистка поселков от смеси пепла и снега.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайШивелучПоследствия извержения вулкана Гримсвотн в Исландии
 
 
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