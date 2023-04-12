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Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/istrebiteli-1864925521.html
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты - РИА Новости, 12.04.2023
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты
Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:27
2023-04-12T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
ллойд остин
денис шмыгаль
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство. "Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности", - цитирует Шмыгаля Пентагон. Как говорится в сообщении ведомства, Остин и Шмыгаль встретились в Вашингтоне. "Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16", - добавил Шмыгаль. В Вашингтоне ранее говорили, что по оценкам их администрации Украина не нуждается в истребителях на данный момент, поэтому о их поставках речи не идет, и будут предоставляться только артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированный транспорт. Глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил ранее, что ракеты дальнего действия ATACMS для Киева не принесут ожидаемой пользы, да и США не обладают таким их запасом, чтобы передавать Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), ллойд остин, денис шмыгаль, министерство обороны сша, f-16, нато, марк милли, f-15se
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, Денис Шмыгаль, Министерство обороны США, F-16, НАТО, Марк Милли, F-15SE
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты

Премьер Украины Шмыгаль попросил у главы Пентагона Остина истребители и ракеты

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство.
"Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности", - цитирует Шмыгаля Пентагон.
Как говорится в сообщении ведомства, Остин и Шмыгаль встретились в Вашингтоне. "Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16", - добавил Шмыгаль.
В Вашингтоне ранее говорили, что по оценкам их администрации Украина не нуждается в истребителях на данный момент, поэтому о их поставках речи не идет, и будут предоставляться только артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированный транспорт. Глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил ранее, что ракеты дальнего действия ATACMS для Киева не принесут ожидаемой пользы, да и США не обладают таким их запасом, чтобы передавать Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Ллойд ОстинДенис ШмыгальМинистерство обороны СШАF-16НАТОМарк МиллиF-15SE
 
 
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