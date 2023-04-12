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Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты

Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты - РИА Новости, 12.04.2023

Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты

Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T22:27

2023-04-12T22:27

2023-04-12T22:27

специальная военная операция на украине

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россия

вашингтон (штат)

ллойд остин

денис шмыгаль

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство. "Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности", - цитирует Шмыгаля Пентагон. Как говорится в сообщении ведомства, Остин и Шмыгаль встретились в Вашингтоне. "Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16", - добавил Шмыгаль. В Вашингтоне ранее говорили, что по оценкам их администрации Украина не нуждается в истребителях на данный момент, поэтому о их поставках речи не идет, и будут предоставляться только артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированный транспорт. Глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил ранее, что ракеты дальнего действия ATACMS для Киева не принесут ожидаемой пользы, да и США не обладают таким их запасом, чтобы передавать Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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