https://ria.ru/20230412/istrebiteli-1864925521.html
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты - РИА Новости, 12.04.2023
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты
Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:27
2023-04-12T22:27
2023-04-12T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
ллойд остин
денис шмыгаль
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство. "Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности", - цитирует Шмыгаля Пентагон. Как говорится в сообщении ведомства, Остин и Шмыгаль встретились в Вашингтоне. "Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16", - добавил Шмыгаль. В Вашингтоне ранее говорили, что по оценкам их администрации Украина не нуждается в истребителях на данный момент, поэтому о их поставках речи не идет, и будут предоставляться только артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированный транспорт. Глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил ранее, что ракеты дальнего действия ATACMS для Киева не принесут ожидаемой пользы, да и США не обладают таким их запасом, чтобы передавать Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html
украина
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), ллойд остин, денис шмыгаль, министерство обороны сша, f-16, нато, марк милли, f-15se
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, Денис Шмыгаль, Министерство обороны США, F-16, НАТО, Марк Милли, F-15SE
Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты
Премьер Украины Шмыгаль попросил у главы Пентагона Остина истребители и ракеты