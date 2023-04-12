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ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние
ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние - РИА Новости, 12.04.2023
ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние
Евросоюз после инцидента с перестрелкой на границе Армении и Азербайджана в заявлении призвал к отводу военных обеих стран на безопасное расстояние от линии... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:43
2023-04-12T14:43
2023-04-12T14:43
в мире
армения
азербайджан
ереван
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз после инцидента с перестрелкой на границе Армении и Азербайджана в заявлении призвал к отводу военных обеих стран на безопасное расстояние от линии соприкосновения, чтобы избегать подобных происшествий. "Этот инцидент в очередной раз указывает на то, что без делимитации границы, необходимо уважать линию 1991 года, силам обеих сторон необходимо отойти на безопасное расстояние от этой линии, чтобы не допускать подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Во вторник минобороны Азербайджана сообщило об обстреле подразделениями ВС Армении позиций азербайджанской армии на Лачинском направлении на границе двух стран. По данным ведомства, в результате инцидента погибли трое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь сообщил о четырех погибших и шестерых раненых армянских военнослужащих. ЕС также призвал к активизации переговоров по вопросу делимитации границ и заявил о готовности поддержать этот процесс. "ЕС продолжает поддерживать такие усилия как на высшем уровне, так и через присутствие миссии Евросоюза в Армении", - сообщили в европейской внешнеполитической службе.
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в мире, армения, азербайджан, ереван, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Евросоюз
ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние
ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние от границы
БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости.
Евросоюз после инцидента с перестрелкой на границе Армении и Азербайджана в заявлении
призвал к отводу военных обеих стран на безопасное расстояние от линии соприкосновения, чтобы избегать подобных происшествий.
"Этот инцидент в очередной раз указывает на то, что без делимитации границы, необходимо уважать линию 1991 года, силам обеих сторон необходимо отойти на безопасное расстояние от этой линии, чтобы не допускать подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Во вторник минобороны Азербайджана сообщило об обстреле подразделениями ВС Армении позиций азербайджанской армии на Лачинском направлении на границе двух стран. По данным ведомства, в результате инцидента погибли трое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь сообщил о четырех погибших и шестерых раненых армянских военнослужащих.
ЕС также призвал к активизации переговоров по вопросу делимитации границ и заявил о готовности поддержать этот процесс. "ЕС продолжает поддерживать такие усилия как на высшем уровне, так и через присутствие миссии Евросоюза в Армении", - сообщили в европейской внешнеполитической службе.