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ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние

ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние - РИА Новости, 12.04.2023

ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние

Евросоюз после инцидента с перестрелкой на границе Армении и Азербайджана в заявлении призвал к отводу военных обеих стран на безопасное расстояние от линии... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:43

2023-04-12T14:43

2023-04-12T14:43

в мире

армения

азербайджан

ереван

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз после инцидента с перестрелкой на границе Армении и Азербайджана в заявлении призвал к отводу военных обеих стран на безопасное расстояние от линии соприкосновения, чтобы избегать подобных происшествий. "Этот инцидент в очередной раз указывает на то, что без делимитации границы, необходимо уважать линию 1991 года, силам обеих сторон необходимо отойти на безопасное расстояние от этой линии, чтобы не допускать подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Во вторник минобороны Азербайджана сообщило об обстреле подразделениями ВС Армении позиций азербайджанской армии на Лачинском направлении на границе двух стран. По данным ведомства, в результате инцидента погибли трое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь сообщил о четырех погибших и шестерых раненых армянских военнослужащих. ЕС также призвал к активизации переговоров по вопросу делимитации границ и заявил о готовности поддержать этот процесс. "ЕС продолжает поддерживать такие усилия как на высшем уровне, так и через присутствие миссии Евросоюза в Армении", - сообщили в европейской внешнеполитической службе.

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в мире, армения, азербайджан, ереван, евросоюз