https://ria.ru/20230412/institut-1864741151.html

Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием

Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием - РИА Новости, 12.04.2023

Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием

Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:21

2023-04-12T12:21

2023-04-12T13:06

россия

общество

владимир путин

михаил мишустин

игорь курчатов

курчатовский институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции России в сфере освоения мирного атома, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 80-летием Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". История вашего прославленного института неразрывно связана с именами легендарных ученых, специалистов, государственных деятелей, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции нашей державы в сфере освоения мирного атома, сформировать прочный фундамент для создания атомной энергетики, подводного и ледокольного атомного флота, микроэлектроники и ядерной медицины, космической и других стратегических отраслей экономики", — говорится в тексте телеграммы. Глава государства также отметил, что сегодня институт по праву считается одним из крупнейших отечественных исследовательских центров. Его сотрудники открывают новые профессиональные горизонты, смело внедряют уникальные технологии и новаторские идеи в области биомедицины и генетики, сельского хозяйства и когнитивистики. Они, по словам президента, работают творчески, с полной отдачей. Такой подход отвечает потребностям времени, укреплению национальной безопасности страны, добавил Путин. Путин выразил уверенность, что коллектив "Курчатовского института" продолжит достойно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан. Председатель российского правительства Михаил Мишустин также поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием. Он отметил самоотверженный труд советских ученых под руководством Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, благодаря которым Россия не только достигла ядерного паритета, но и стала первым в мире государством, использовавшим атомную энергию в мирных целях, а также остается единственной с собственным ледокольным флотом. "Все эти годы институт развивался, сохраняя верность славным традициям предшественников. Сегодня это крупнейший научно-исследовательский центр, междисциплинарная лаборатория. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные исследования, разработки по всем перспективным направлениям современной науки — от термоядерной энергетики и физики элементарных частиц до генетических технологий. За этими успехами — высочайший профессионализм, глубокие знания, огромный опыт, ответственность и самоотдача коллектива центра. Ваша преданность делу и интересам Отечества заслуживает искреннего уважения и признательности, является примером для молодых поколений ученых", — добавил премьер-министр. Он также пожелал сотрудникам института новых успехов и ярких открытий, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy_institut-1864264583.html

https://ria.ru/20230329/predstavitelstvo-1861652023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, игорь курчатов, курчатовский институт