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Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием - РИА Новости, 12.04.2023
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12:21 12.04.2023 (обновлено: 13:06 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/institut-1864741151.html
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием - РИА Новости, 12.04.2023
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием
Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:21
2023-04-12T13:06
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
игорь курчатов
курчатовский институт
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции России в сфере освоения мирного атома, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 80-летием Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". История вашего прославленного института неразрывно связана с именами легендарных ученых, специалистов, государственных деятелей, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции нашей державы в сфере освоения мирного атома, сформировать прочный фундамент для создания атомной энергетики, подводного и ледокольного атомного флота, микроэлектроники и ядерной медицины, космической и других стратегических отраслей экономики", — говорится в тексте телеграммы. Глава государства также отметил, что сегодня институт по праву считается одним из крупнейших отечественных исследовательских центров. Его сотрудники открывают новые профессиональные горизонты, смело внедряют уникальные технологии и новаторские идеи в области биомедицины и генетики, сельского хозяйства и когнитивистики. Они, по словам президента, работают творчески, с полной отдачей. Такой подход отвечает потребностям времени, укреплению национальной безопасности страны, добавил Путин. Путин выразил уверенность, что коллектив "Курчатовского института" продолжит достойно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан. Председатель российского правительства Михаил Мишустин также поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием. Он отметил самоотверженный труд советских ученых под руководством Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, благодаря которым Россия не только достигла ядерного паритета, но и стала первым в мире государством, использовавшим атомную энергию в мирных целях, а также остается единственной с собственным ледокольным флотом. "Все эти годы институт развивался, сохраняя верность славным традициям предшественников. Сегодня это крупнейший научно-исследовательский центр, междисциплинарная лаборатория. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные исследования, разработки по всем перспективным направлениям современной науки — от термоядерной энергетики и физики элементарных частиц до генетических технологий. За этими успехами — высочайший профессионализм, глубокие знания, огромный опыт, ответственность и самоотдача коллектива центра. Ваша преданность делу и интересам Отечества заслуживает искреннего уважения и признательности, является примером для молодых поколений ученых", — добавил премьер-министр. Он также пожелал сотрудникам института новых успехов и ярких открытий, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy_institut-1864264583.html
https://ria.ru/20230329/predstavitelstvo-1861652023.html
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россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, игорь курчатов, курчатовский институт
Россия, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Курчатов, Курчатовский институт
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием

Путин: разработки "Курчатовского института" позволили обеспечить ядерный паритет России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции России в сфере освоения мирного атома, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 80-летием Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". История вашего прославленного института неразрывно связана с именами легендарных ученых, специалистов, государственных деятелей, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции нашей державы в сфере освоения мирного атома, сформировать прочный фундамент для создания атомной энергетики, подводного и ледокольного атомного флота, микроэлектроники и ядерной медицины, космической и других стратегических отраслей экономики", — говорится в тексте телеграммы.
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Российский научный центр "Курчатовский институт"
Вчера, 01:17
Глава государства также отметил, что сегодня институт по праву считается одним из крупнейших отечественных исследовательских центров. Его сотрудники открывают новые профессиональные горизонты, смело внедряют уникальные технологии и новаторские идеи в области биомедицины и генетики, сельского хозяйства и когнитивистики. Они, по словам президента, работают творчески, с полной отдачей. Такой подход отвечает потребностям времени, укреплению национальной безопасности страны, добавил Путин.
Путин выразил уверенность, что коллектив "Курчатовского института" продолжит достойно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин также поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием. Он отметил самоотверженный труд советских ученых под руководством Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, благодаря которым Россия не только достигла ядерного паритета, но и стала первым в мире государством, использовавшим атомную энергию в мирных целях, а также остается единственной с собственным ледокольным флотом.
"Все эти годы институт развивался, сохраняя верность славным традициям предшественников. Сегодня это крупнейший научно-исследовательский центр, междисциплинарная лаборатория. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные исследования, разработки по всем перспективным направлениям современной науки — от термоядерной энергетики и физики элементарных частиц до генетических технологий. За этими успехами — высочайший профессионализм, глубокие знания, огромный опыт, ответственность и самоотдача коллектива центра. Ваша преданность делу и интересам Отечества заслуживает искреннего уважения и признательности, является примером для молодых поколений ученых", — добавил премьер-министр.
Он также пожелал сотрудникам института новых успехов и ярких открытий, крепкого здоровья и благополучия.
Открытие представительства центра Курчатовский институт в Минске - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Представительство Курчатовского института открыто в Минске
29 марта, 17:35
 
РоссияОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинИгорь КурчатовКурчатовский институт
 
 
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