https://ria.ru/20230412/institut-1864741151.html
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием - РИА Новости, 12.04.2023
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием
Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:21
2023-04-12T12:21
2023-04-12T13:06
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
игорь курчатов
курчатовский институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции России в сфере освоения мирного атома, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 80-летием Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". История вашего прославленного института неразрывно связана с именами легендарных ученых, специалистов, государственных деятелей, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции нашей державы в сфере освоения мирного атома, сформировать прочный фундамент для создания атомной энергетики, подводного и ледокольного атомного флота, микроэлектроники и ядерной медицины, космической и других стратегических отраслей экономики", — говорится в тексте телеграммы. Глава государства также отметил, что сегодня институт по праву считается одним из крупнейших отечественных исследовательских центров. Его сотрудники открывают новые профессиональные горизонты, смело внедряют уникальные технологии и новаторские идеи в области биомедицины и генетики, сельского хозяйства и когнитивистики. Они, по словам президента, работают творчески, с полной отдачей. Такой подход отвечает потребностям времени, укреплению национальной безопасности страны, добавил Путин. Путин выразил уверенность, что коллектив "Курчатовского института" продолжит достойно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан. Председатель российского правительства Михаил Мишустин также поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием. Он отметил самоотверженный труд советских ученых под руководством Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, благодаря которым Россия не только достигла ядерного паритета, но и стала первым в мире государством, использовавшим атомную энергию в мирных целях, а также остается единственной с собственным ледокольным флотом. "Все эти годы институт развивался, сохраняя верность славным традициям предшественников. Сегодня это крупнейший научно-исследовательский центр, междисциплинарная лаборатория. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные исследования, разработки по всем перспективным направлениям современной науки — от термоядерной энергетики и физики элементарных частиц до генетических технологий. За этими успехами — высочайший профессионализм, глубокие знания, огромный опыт, ответственность и самоотдача коллектива центра. Ваша преданность делу и интересам Отечества заслуживает искреннего уважения и признательности, является примером для молодых поколений ученых", — добавил премьер-министр. Он также пожелал сотрудникам института новых успехов и ярких открытий, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy_institut-1864264583.html
https://ria.ru/20230329/predstavitelstvo-1861652023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, игорь курчатов, курчатовский институт
Россия, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Курчатов, Курчатовский институт
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием
Путин: разработки "Курчатовского института" позволили обеспечить ядерный паритет России
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием "Курчатовского института" отметил, что прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции России в сфере освоения мирного атома, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 80-летием Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". История вашего прославленного института неразрывно связана с именами легендарных ученых, специалистов, государственных деятелей, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции нашей державы в сфере освоения мирного атома, сформировать прочный фундамент для создания атомной энергетики, подводного и ледокольного атомного флота, микроэлектроники и ядерной медицины, космической и других стратегических отраслей экономики", — говорится в тексте телеграммы.
Российский научный центр "Курчатовский институт"
Глава государства также отметил, что сегодня институт по праву считается одним из крупнейших отечественных исследовательских центров. Его сотрудники открывают новые профессиональные горизонты, смело внедряют уникальные технологии и новаторские идеи в области биомедицины и генетики, сельского хозяйства и когнитивистики. Они, по словам президента, работают творчески, с полной отдачей. Такой подход отвечает потребностям времени, укреплению национальной безопасности страны, добавил Путин.
Путин выразил уверенность, что коллектив "Курчатовского института" продолжит достойно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин
также поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием. Он отметил самоотверженный труд советских ученых под руководством Игоря Курчатова
и Анатолия Александрова
, благодаря которым Россия не только достигла ядерного паритета, но и стала первым в мире государством, использовавшим атомную энергию в мирных целях, а также остается единственной с собственным ледокольным флотом.
"Все эти годы институт развивался, сохраняя верность славным традициям предшественников. Сегодня это крупнейший научно-исследовательский центр, междисциплинарная лаборатория. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные исследования, разработки по всем перспективным направлениям современной науки — от термоядерной энергетики и физики элементарных частиц до генетических технологий. За этими успехами — высочайший профессионализм, глубокие знания, огромный опыт, ответственность и самоотдача коллектива центра. Ваша преданность делу и интересам Отечества заслуживает искреннего уважения и признательности, является примером для молодых поколений ученых", — добавил премьер-министр.
Он также пожелал сотрудникам института новых успехов и ярких открытий, крепкого здоровья и благополучия.
Представительство Курчатовского института открыто в Минске