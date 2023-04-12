Рейтинг@Mail.ru
В России замедлилась инфляция в годовом выражении - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864890782.html
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
В России замедлилась инфляция в годовом выражении - РИА Новости, 12.04.2023
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
Инфляция в России в марте замедлилась до 0,37% с 0,46% в феврале, в годовом выражении - до 3,51% с 10,99% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:09
2023-04-12T19:09
экономика
россия
эльвира набиуллина
инфляция
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,37% с 0,46% в феврале, в годовом выражении - до 3,51% с 10,99% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. Рост цен в марте вернулся к значениям ноября прошлого года в 0,37%, в годовом выражении инфляция находится на минимуме с июля 2020 года. "В марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года – 101,67%", - говорится в документе. Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в марте в месячном выражении замедлилась до 0,13% с 0,79% в феврале. В годовом выражении рост цен на продовольствие составил 2,57%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,14%, в годовом выражении - на 0,12%. Услуги в марте подорожали на 0,97% к февралю; рост цен год к году - 9,73%. Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 20 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 0,7%) в Республике Карелия, Калужской, Московской и Томской областях в связи с удорожанием услуг на 1,2-2,4%. Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,5%, министерство также планирует уточнить свой прогноз в апреле. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее пояснял, что инфляция в конце первого квартала снизится существенно год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
https://ria.ru/20230412/rubl-1864859257.html
https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, инфляция, цены
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Инфляция, Цены
В России замедлилась инфляция в годовом выражении

Росстат: инфляция в годовом выражении находится на минимуме с июля 2020 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,37% с 0,46% в феврале, в годовом выражении - до 3,51% с 10,99% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат.
Рост цен в марте вернулся к значениям ноября прошлого года в 0,37%, в годовом выражении инфляция находится на минимуме с июля 2020 года.
Рублевая монета и денежные купюры
В Минфине прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Вчера, 17:23
"В марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года – 101,67%", - говорится в документе.
Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в марте в месячном выражении замедлилась до 0,13% с 0,79% в феврале. В годовом выражении рост цен на продовольствие составил 2,57%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,14%, в годовом выражении - на 0,12%. Услуги в марте подорожали на 0,97% к февралю; рост цен год к году - 9,73%.
Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 20 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 0,7%) в Республике Карелия, Калужской, Московской и Томской областях в связи с удорожанием услуг на 1,2-2,4%.
Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,5%, министерство также планирует уточнить свой прогноз в апреле.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее пояснял, что инфляция в конце первого квартала снизится существенно год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
Американский доллар и российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Силуанов объяснил, что будет с рублем
6 апреля, 15:14
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаИнфляцияЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала