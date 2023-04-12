В России замедлилась инфляция в годовом выражении
Росстат: инфляция в годовом выражении находится на минимуме с июля 2020 года
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,37% с 0,46% в феврале, в годовом выражении - до 3,51% с 10,99% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат.
Рост цен в марте вернулся к значениям ноября прошлого года в 0,37%, в годовом выражении инфляция находится на минимуме с июля 2020 года.
"В марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года – 101,67%", - говорится в документе.
Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в марте в месячном выражении замедлилась до 0,13% с 0,79% в феврале. В годовом выражении рост цен на продовольствие составил 2,57%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,14%, в годовом выражении - на 0,12%. Услуги в марте подорожали на 0,97% к февралю; рост цен год к году - 9,73%.
Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 20 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 0,7%) в Республике Карелия, Калужской, Московской и Томской областях в связи с удорожанием услуг на 1,2-2,4%.
Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,5%, министерство также планирует уточнить свой прогноз в апреле.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее пояснял, что инфляция в конце первого квартала снизится существенно год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.