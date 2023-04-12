https://ria.ru/20230412/infektsii-1864770861.html

На Украине тестировали систему сбора информации об опасных инфекциях

На Украине тестировали систему сбора информации об опасных инфекциях - РИА Новости, 12.04.2023

На Украине тестировали систему сбора информации об опасных инфекциях

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий установила, что на Украине тестировалась система сбора информации обо всех опасных... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:53

2023-04-12T13:53

2023-04-12T13:53

украина

министерство обороны сша

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777221386_0:85:2000:1211_1920x0_80_0_0_986717228f4ab52e95b322975c5bb17f.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий установила, что на Украине тестировалась система сбора информации обо всех опасных инфекциях, связанная с биологическими лабораториями, данные мог просматривать Пентагон в режиме реального времени, следует из итогового доклада комиссии. "На территории Украины апробировалась электронная интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний, охватывающая национальный, региональный и местный уровни биолабораторий и обеспечивающая сбор информации обо всех опасных инфекциях", - указывается в докладе. Добавляется, что такая информация из системы позволяет Пентагону в одностороннем порядке проводить в режиме реального времени "мониторинг протекания инфекционных заболеваний на территории страны", а также наблюдать за воздействием малоизученных патогенов на жителей и составлять карты распространения инфекций.

https://ria.ru/20230412/biolabratorii-1864749706.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, министерство обороны сша, в мире, россия