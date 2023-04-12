https://ria.ru/20230412/infektsii-1864770861.html
На Украине тестировали систему сбора информации об опасных инфекциях
На Украине тестировали систему сбора информации об опасных инфекциях - РИА Новости, 12.04.2023
На Украине тестировали систему сбора информации об опасных инфекциях
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий установила, что на Украине тестировалась система сбора информации обо всех опасных... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:53
2023-04-12T13:53
2023-04-12T13:53
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий установила, что на Украине тестировалась система сбора информации обо всех опасных инфекциях, связанная с биологическими лабораториями, данные мог просматривать Пентагон в режиме реального времени, следует из итогового доклада комиссии. "На территории Украины апробировалась электронная интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний, охватывающая национальный, региональный и местный уровни биолабораторий и обеспечивающая сбор информации обо всех опасных инфекциях", - указывается в докладе. Добавляется, что такая информация из системы позволяет Пентагону в одностороннем порядке проводить в режиме реального времени "мониторинг протекания инфекционных заболеваний на территории страны", а также наблюдать за воздействием малоизученных патогенов на жителей и составлять карты распространения инфекций.
https://ria.ru/20230412/biolabratorii-1864749706.html
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украина, министерство обороны сша, в мире, россия
Украина, Министерство обороны США, В мире, Россия
На Украине тестировали систему сбора информации об опасных инфекциях
Комиссия: на Украине тестировали электронную систему сбора информации об опасных инфекциях