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"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет - РИА Новости, 12.04.2023
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12:00 12.04.2023 (обновлено: 12:03 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/gryzhi-1864488934.html
"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет
"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет - РИА Новости, 12.04.2023
"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет
Если верить народным байкам, грыжи успешно лечатся с помощью медной монеты. Выясняем, почему при таком диагнозе ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, к каким последствиям это может привести, что же такое "грыжа" и с какими симптомами лучше не откладывать визит к врачу. Есть ли профилактика грыж и как распознать неладное в самом начале?
2023-04-12T12:00
2023-04-12T12:03
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
медицина
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"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет
Если верить народным байкам, грыжи успешно лечатся с помощью медной монеты. Выясняем, почему при таком диагнозе ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, к каким последствиям это может привести, что же такое "грыжа" и с какими симптомами лучше не откладывать визит к врачу. Есть ли профилактика грыж и как распознать неладное в самом начале?
audio/mpeg
"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет
Если верить народным байкам, грыжи успешно лечатся с помощью медной монеты. Выясняем, почему при таком диагнозе ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, к каким последствиям это может привести, что же такое "грыжа" и с какими симптомами лучше не откладывать визит к врачу. Есть ли профилактика грыж и как распознать неладное в самом начале?
audio/mpeg
Почему появляются грыжи живота, и как их лечит современная медицина – рассказывает врач-хирург высшей категории "СМ-Клиника"* Сергей Визгалов.2:20 вторая по популярности операция2:40 что такое грыжа4:25 чем опасно ущемление6:30 как появляются грыжи7:20 причем тут коллаген8:30 как "работает" метод с монеткой9:09 почему нельзя вправлять грыжи11:30 "сегодня оперируем, через сутки можно домой"13:00 какие бывают операции15:13 с какими жалобами идти к хирургу17:30 как не пропустить грыжу у детей20:00 спорт и профилактика грыжСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.*Ссылка является рекламойИП Смыслов Дмитрий НиколаевичИНН 774302613477
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), медицина, аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Медицина
Правда тела

"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет

Правда тела
"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Если верить народным байкам, грыжи успешно лечатся с помощью медной монеты. Выясняем, почему при таком диагнозе ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, к каким последствиям это может привести, что же такое "грыжа" и с какими симптомами лучше не откладывать визит к врачу. Есть ли профилактика грыж и как распознать неладное в самом начале?
Почему появляются грыжи живота, и как их лечит современная медицина – рассказывает врач-хирург высшей категории "СМ-Клиника"* Сергей Визгалов.
2:20 вторая по популярности операция
2:40 что такое грыжа
4:25 чем опасно ущемление
6:30 как появляются грыжи
7:20 причем тут коллаген
8:30 как "работает" метод с монеткой
9:09 почему нельзя вправлять грыжи
11:30 "сегодня оперируем, через сутки можно домой"
13:00 какие бывают операции
15:13 с какими жалобами идти к хирургу
17:30 как не пропустить грыжу у детей
20:00 спорт и профилактика грыж

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
*Ссылка является рекламой
ИП Смыслов Дмитрий Николаевич
ИНН 774302613477
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Медицина
 
 
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