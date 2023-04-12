https://ria.ru/20230412/gryzhi-1864488934.html

"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет

"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет - РИА Новости, 12.04.2023

"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет

Если верить народным байкам, грыжи успешно лечатся с помощью медной монеты. Выясняем, почему при таком диагнозе ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, к каким последствиям это может привести, что же такое "грыжа" и с какими симптомами лучше не откладывать визит к врачу. Есть ли профилактика грыж и как распознать неладное в самом начале?

2023-04-12T12:00

2023-04-12T12:00

2023-04-12T12:03

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

медицина

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"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет Если верить народным байкам, грыжи успешно лечатся с помощью медной монеты. Выясняем, почему при таком диагнозе ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, к каким последствиям это может привести, что же такое "грыжа" и с какими симптомами лучше не откладывать визит к врачу. Есть ли профилактика грыж и как распознать неладное в самом начале? audio/mpeg

"Правда тела". Что такое грыжи, кто их лечит и почему монета тут не поможет Если верить народным байкам, грыжи успешно лечатся с помощью медной монеты. Выясняем, почему при таком диагнозе ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, к каким последствиям это может привести, что же такое "грыжа" и с какими симптомами лучше не откладывать визит к врачу. Есть ли профилактика грыж и как распознать неладное в самом начале? audio/mpeg

Почему появляются грыжи живота, и как их лечит современная медицина – рассказывает врач-хирург высшей категории "СМ-Клиника"* Сергей Визгалов.2:20 вторая по популярности операция2:40 что такое грыжа4:25 чем опасно ущемление6:30 как появляются грыжи7:20 причем тут коллаген8:30 как "работает" метод с монеткой9:09 почему нельзя вправлять грыжи11:30 "сегодня оперируем, через сутки можно домой"13:00 какие бывают операции15:13 с какими жалобами идти к хирургу17:30 как не пропустить грыжу у детей20:00 спорт и профилактика грыжСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.*Ссылка является рекламойИП Смыслов Дмитрий НиколаевичИНН 774302613477

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